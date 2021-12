Les Pays-Bas interdisent les colliers anti-5G que les négateurs portent parce qu’ils ont découvert qu’ils étaient radioactifs | La technologie

Bien que la science affirme que c’est inoffensif, de nombreuses personnes portent des colliers et des bracelets pour se « protéger » des rayonnements 5G. Des colliers qui se sont révélés radioactifs.

Nous supposons que nier la science Cela fait partie de la nature humaine (heureusement, d’une minorité), car sinon cela n’explique pas ce qui se passe avec les négateurs des vaccins, du changement climatique ou de la connexion 5G.

Ironies de la vie, les ustensiles utilisés par les Les refus de connexion 5G se sont révélés plus dangereux que les vagues elles-mêmes, au point que ont été interdits aux Pays-Bas, car ils sont radioactifs et peuvent provoquer le cancer, selon la BBC.

L’Organisation mondiale de la santé, les cliniques les plus prestigieuses, voire des études indépendantes d’associations contre le cancer, ont conclu que les ondes de la connexion 3G, 4G, 5G, WiFi, etc., ne sont pas nocives pour la santé.

Ne vous inquiétez plus maintenant : la connexion 5G est sans danger pour votre santé. Et pas n’importe qui le dit, mais la plus haute autorité scientifique qui, au cours des 20 dernières années, a mesuré et régulé le rayonnement des téléphones portables.

L’explication scientifique est facile à comprendre.

Tout d’abord, vous devez savoir que tous les rayonnements ne sont pas mauvais. Les humains, sans aller plus loin, émettent des radiations. Et il existe de nombreux types différents.

Le rayonnement des mobiles est non ionisant. Cela signifie qu’il n’est pas capable d’extraire des électrons de la matière où il frappe. En disant, ne peut pas altérer l’ADN des cellules et ne peut donc pas générer de cancer.

Seule une exposition prolongée et rapprochée au corps (24 heures sur 24 pendant des mois) pourrait causer des problèmes… C’est exactement ce qui se passe avec ces pendentifs et bracelets anti-5G.

Petit à petit, de plus en plus de mobiles 5G sont en vente, beaucoup d’entre eux dans la gamme premium, bien qu’il y en ait aussi d’autres un peu plus abordables que vous pouvez acheter pour 300-400 euros.

Comme pour les briefs anti-WiFi il y a quelques années, les conspirateurs anti-5G vendent maintenant pendentifs quantiques et ions négatifs, qui est censé agir comme un bouclier contre les rayonnements de la connexion 5G.

C’est drôle comment certaines personnes nient la science, mais elles font confiance aux produits qui portent des mots scientifiques comme les ions quantiques ou négatifs.

Le fait est que l’Autorité néerlandaise pour la sûreté nucléaire et la radioprotection a examiné ces produits anti-5G, et a découvert que 10 d’entre eux sont radioactifs.

Concrètement, il s’agit colliers et même bracelets pour enfants des marques Energy Armor et Magnetix Wellness, qui ont été achetés sur Amazon.

Ces produits émettent en permanence des rayonnements ionisants, juste celui qui cause le cancer, comme cela se produit avec les rayons X en cas d’exposition prolongée.

Ce rayonnement ionisant des colliers et bracelets anti-5G est de faible intensité, donc à court terme il ne provoque que des rougeurs sur la peau.

Mais s’il est en contact permanent avec la peau depuis quelques mois, comme avec ces produits, il peut altérer l’ADN des cellules de la peau, produisant des mutations pouvant conduire au cancer.

Autorités néerlandaises ils ont interdit la vente de ces 10 produits anti-5G, et ont demandé à leurs utilisateurs de cesser de les utiliser immédiatement.