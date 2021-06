Les Pays-Bas ne sont pas aussi favoris qu’il y paraît

04/06/21 à 20:48 CEST

Les Pays-Bas sont toujours dangereux. Ce n’est pas un adversaire que vous aimez avoir devant et serait un candidat pour être premier de n’importe quelle phase de groupes. Il est vrai que les tulipes ne vivent pas leur meilleur moment, mais dans le groupe C de cet Euro 2020, elles sont clairement favorites. Cependant, soyez prudent avec le reste des mélanges.

Commandé par Frankie de Jong et Wijnaldum Dans la salle des machines, il semble impossible d’imaginer un huitième de finale sans eux. Maintenant, à l’étage, ils peuvent être un peu à court de but. L’attaquant qui vise à commencer est Luuk de Jong, un footballeur de Séville, qui a marqué quatre buts tout au long de la Liga Santander. Que les Pays-Bas passent comme premier du groupe est payé à 1,36.

Derrière il y a peu de différences. Le deuxième favori est l’Ukraine, qui a son meilleur homme en Oleksandr Zinchenko. Le footballeur de 24 ans vient d’être finaliste de la Ligue des champions avec Manchester City de Guardiola et est appelé à commander l’équipe d’Andriy Shevchenko, le mythe ukrainien qui dirige l’équipe nationale. Le champion de groupe restant est 5.5 et que se passe-t-il d’un tour à 1,25.

Puis l’Autriche de la toute nouvelle signature du Real Madrid apparaît, David louange. Il a tous les projecteurs sur lui, notamment ceux des supporters blancs, qui sont fous de voir un footballeur qui joue un rôle de premier plan avec son équipe. Loin de rester en défense, le jeu passe par lui et, surtout, il a une Marcel sabiter qui a déjà montré avec le RB Leipzig à quel point c’est dangereux. Le champion de groupe restant est payé à 6 et si vous pensez qu’il va se classer c’est pour 1.3.

La Macédoine du Nord est peut-être la Cendrillon du groupe, mais attention, elle vient de battre des équipes de la stature de l’Allemagne. Sa star, Goran Pandev, n’est plus à présenter. Capitaine, buteur et référence d’une équipe qui veut faire de grandes choses. De plus, il a deux connaissances des fans espagnols : Enis Bardhi, footballeur de Levante ; et Stole Dimitrievski, le gardien du Rayo Vallecano. Qui sont classés au huitième est payé à 3,75.

Les Pays-Bas sont tous les yeux

Comme nous l’avons dit, Les Pays-Bas arrivent à cet Euro 2020 avec une énorme faute de but, mais avec une deuxième ligne de nombreuses garanties. Depay, Van de Beek, De Jong, Wijnaldum… la qualité est au rendez-vous. Maintenant, combien de buts pensez-vous qu’il marquera dans l’ensemble de l’Euro 2020 ?

Betfair nous propose des cotes très intéressantes pour ce marché. Si vous pensez qu’il parviendra à dépasser les neuf points, il sera payé à 1,83. Si cela ne suffit pas et que vous pensez qu’il atteindra +11,5 cibles, les chances sont 2.7. Et ce ne sont que deux des options que vous avez sur ce marché.