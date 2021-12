Le gouvernement des Pays-Bas a annoncé un plan pour administrer jusqu’à six doses totales des vaccins controversés COVID-19.

Hugo de Jonge, le ministre de la Santé du pays, a annoncé la nouvelle plus tôt dans la journée.

Selon Jonge, COVID-19 aura désormais besoin d’au moins quatre boosters d’ici 2023, comme l’a rapporté Newsweek.

Cela signifie que les résidents du pays devront recevoir les deux premières doses de vaccin COVID-19, le premier rappel, deux autres rappels en 2022 et un rappel en 2023.

Il a écrit dans une lettre que le pays devrait avoir un approvisionnement suffisant en vaccins pour faire de sa vision une réalité.

« Certainement parce que seulement la moitié d’un vaccin ordinaire est nécessaire pour une dose de rappel de Moderna », a-t-il écrit, « Nous avons maintenant suffisamment de vaccins pour la campagne de rappel actuelle et il existe une base suffisante pour d’éventuelles séries de rappels supplémentaires au deuxième trimestre et à l’automne de 2022 et en 2023.

Jonge n’a pas noté qui recevrait ces injections de rappel, ou si elles seraient administrées à la population générale.

Depuis le début de la pandémie il y a près de deux ans, moins de 21 000 personnes aux Pays-Bas sont mortes du virus.

Pour le contexte, il y a eu plus de 150 000 décès au total aux Pays-Bas au cours de chacune des trois années qui ont précédé la pandémie. Le pays compte une population de 17,44 millions de citoyens.

Le gouvernement néerlandais affirme que 89 % des adultes ont reçu au moins une dose du vaccin, 85,9 % ayant reçu deux doses et 20 % ayant déjà reçu leur premier rappel.

Apparemment, rien de tout cela n’est suffisant pour arrêter COVID-19, et la seule solution est plus d’injections.

Ceci malgré les preuves croissantes qui suggèrent que la variante Omicron de COVID-19 n’est pas arrêtée par les vaccins COVID-19 et est suffisamment douce pour être considérée comme comparable au rhume.

Quoi qu’il en soit, les pays européens ont annoncé des fermetures strictes suite à la propagation de l’Omicron.

Le chercheur africain qui a identifié le premier la variante Omicron a suggéré que la communauté internationale réagit de manière excessive et que le continent – et ses habitants – ont été injustement ciblés.

Il s’est arrêté avant d’accuser les pays à prédominance blanche de racisme, mais a noté que le monde ne s’était pas fermé de la même manière pour la variante Delta.

