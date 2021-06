Les Pays-Bas, projetés de vaincre l’Ukraine à l’Euro 2020 selon les quotas

in

12/06/2021 à 20:56 CEST

Ronald Gonçalves

Enfin, après un an d’attente à cause de la pandémie, L’Euro 2020 a commencé, en commençant par une victoire de Italie sur dinde. Pourtant, les affrontements se poursuivent et, heureusement pour les fans du beau jeu, il reste encore un mois de la meilleure équipe nationale de football, au cours de laquelle la dispute entre Pays Bas Oui Ukraine.

En ce sens, la sélection de Frank de Boer C’est, selon les bookmakers, celui qui vise le plus à remporter les trois points, étant que sa victoire se paie à 1,62. Inversement, une éventuelle conquête par les auriazules est évaluée à 6, tandis que une cravate est au prix de 3,9 euros par euro investi.

De leur côté, l’histoire entre les deux équipes est petite puisqu’elles ne se sont rencontrées que deux fois : 2008, avec la victoire pour A Clockwork Orange, Oui 2010, c’était dans une cravate. Par conséquent, leurs records directs sont favorables à l’équipe néerlandaise, cependant, L’Ukraine entrera dans le match avec 2 victoires et 3 nuls dans ses derniers résultats, tandis que Les Pays-Bas le feront avec 3 victoires, 1 cravate Oui 1 défaite.

En résumé, Les Pays-Bas projetés au-dessus de l’Ukraine pour prendre la conquête, mais cela ne sera déterminé factuellement que ce dimanche 13 juin lorsque les deux sélectionnés sont dans le Arène d’Amsterdam.