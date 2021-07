Les Pays-Bas proposent à Van Gaal d’être entraîneur

08/07/2021 à 16h40 CEST

Une délégation de haut niveau de la Fédération royale néerlandaise de football se rend au Portugal ce jeudi pour offrir le poste d’entraîneur à Louis van Gaal, a publié la presse néerlandaise, après la démission de Frank de Boer après la défaite des Pays-Bas au deuxième tour du Championnat d’Europe.

Le directeur de la fédération, Eric Gudde, et le directeur sportif Nico-Jan Hoogma ils sont en route pour le pays portugais « pour savoir si Van gaal veut devenir entraîneur national & rdquor;, a déclaré NOS sur son site Web.

Les pourparlers auront lieu au Portugal car l’ancien entraîneur de Barcelone a une résidence en Algarve, dans le sud du pays. S’il y a un accord, l’annonce officielle serait la semaine prochaine, a déclaré le journal le plus lu aux Pays-Bas, De Telegraaf.

L’offre de la plus haute instance de football néerlandaise intervient malgré le fait que l’entraîneur ait récemment critiqué les joueurs des “Oranje”, comme il disait que “beaucoup de stars glorifiées ne pouvaient pas le faire”, en référence à ne pas avoir qualifié pour les quarts de finale de la fin de l’Eurocup.

Le nom de Van Gaal est celui qui sonne le plus après le départ de Frank de Boer, après qu’il figure comme l’entraîneur de l’Ajax, Erik dix sorcière, et ancien sélectionneur de l’Allemagne Joachim Löw ont déclaré publiquement qu’ils n’avaient aucun intérêt à assumer le poste d’entraîneur des Pays-Bas.

Le directeur sportif de la fédération Nico-Jan Hoogma Il a assuré, après l’élimination de l’Eurocup, qu’ils cherchaient un entraîneur “avec l’aura de Koeman& rdquor; avec lequel les joueurs peuvent dire “c’est le patron & rdquor;.

Si vous acceptez, Van gaal Il assumera le rôle d’entraîneur pour la troisième fois, puisqu’il était en fonction entre 2000 et 2001, après avoir quitté le FC Barcelone, et entre 2012 et 2014, lorsqu’il a remporté la troisième place de la Coupe du monde au Brésil. L’urgence de la fédération est due au fait que les Pays-Bas joueront trois matchs entre le 1er et le 7 septembre contre la Norvège, le Monténégro et la Turquie qui seront déterminants pour décider de la première place du groupe G qualificatif pour la Coupe du monde Qatar 2022.