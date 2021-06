Les Pays-Bas remportent leur deuxième Euro contre l’Autriche par cotes

in

15/06/2021

Le à 20:41 CEST

Ronald Gonçalves

Après avoir terminé le premier tour de la phase de groupes de la euroC’est au tour de la deuxième journée de poursuivre le déroulement du tournoi continental. A) Oui, Pays Bas Oui L’Autriche s’acquitteront de leurs responsabilités de 17 juin dans le Arène d’Amsterdam, où les habitants sont clairement les favoris pour se battre.

Particulièrement, L’équipe de De Boer entre dans le match avec une victoire cotée à 1,57 par les bookmakers, laissant à 6 la possible conquête de l’équipe autrichienne. En plus, une cravate est payée à 4 euros, bien que ce soit le résultat qui s’est répété moins souvent entre les deux équipes sélectionnées : quatre fois. Le reste des résultats indique 9 victoires pour les locaux et 6 pour les visiteurs.

D’un autre côté, l’équipe d’Orange Mécanique et de Franco Foda a remporté ses débuts; Les Pays-Bas ont battu l’Ukraine (3-2), tandis que L’Autriche bat la Macédoine (3-1). De cette façon, la dernière sélection mentionnée jouera le jeu en tant que leader provisoire du groupe C, bien que les projections continuent de supposer que, à terme, le populairement connu sous le nom de Hollande sera l’équipe qui se verra attribuer une telle position.

Pour compléter, rappelons que Les Pays-Bas et l’Autriche se rencontreront ce jeudi à 21h00., correspondant ainsi à la Date 2 de l’Euro 2020.