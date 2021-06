Les Pays-Bas renversent l’Autriche et se hissent à la huitième place en tant que vainqueurs de groupe

17/06/2021

Le 18/06/2021 à 00:12 CEST

Javier Giraldo – Amsterdam (Envoyé spécial)

L’objectif de Memphis Depay la pénalité était l’or pour Pays Bas: il a ouvert la voie à la victoire contre l’Autriche, et le reste des résultats du groupe, l’équipe ‘oranje’ non seulement se qualifie mathématiquement pour les huitièmes de finale, mais le fait également en tant que premier groupe. Ils joueront à Budapest le 27 juin contre les troisièmes du groupe D, E ou F.

HOL

AUT

Pays Bas

Stekelenburg, De Vrij, De Ligt, Blind (Aké, 63′), Dumfries, Van Aanholt (Wijndal, 63′), Wijnaldum (c), De Jong, De Roon (Gravenberch, 73′), Depay (Luuk de Jong, 81′) et Weghorst (Malen, 63′).

L’Autriche

Bachmann, Dragovic (Lienhart, 83′), Alaba, Hinteregger, Ulmer, Lainer, Schlager (Onisiwo, 83′), Laimer (Grillistch, 61′), Baumgartner (Lazaro, 69′), Sabitzer et Gregoritsch (Kalajdzic, 61′) ).

Buts

1-0, min.10 : Memphis Depay, sur penalty. 2-0, min. 66 : Dumfries aboutit à une contre-attaque créée par Memphis et Malen.

Arbitre

Orel Grinfeeld (Israël). Carton jaune à Alaba (10′), De Roon (13′) et Bachmann (67′).

Incidents

Match de la deuxième journée du groupe C de l’Euro 2020, disputé à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam devant 16 000 spectateurs.

Condamné en seconde période Dumfries, qui avait déjà inscrit le but décisif contre l’Ukraine, pour propulser les Pays-Bas en tête du groupe déjà confirmé. Pour les joueurs de De Boer, le match de lundi prochain contre la Macédoine du Nord sera une formalité.

Les Pays-Bas, qui n’ont pas l’habitude de spéculer avec l’horloge, se sont vite remis sur les rails. Elle sortit frénétiquement à la recherche de sa rivale. A dix minutes, De Vrij progressait sur l’aile et sur le rebond de son jeu, Alaba lâchait Dumfries. L’action a nécessité un examen VAR, mais les caméras ont montré que le tout nouveau joueur madrilène a renversé le Néerlandais.

Wijnaldum non, Depay oui

Wijnaldum s’est approché du ballon, prêt à tirer le penalty, mais Memphis Depay y est apparu beaucoup plus déterminé. Il n’y a eu aucune discussion. Memphis l’a vraiment bien lancé, avec peu de run et un peu de suspense, un dry hit au poteau droit de Bachmann.

Le but a stimulé l’équipe ‘oranje’, qui a gagné en régularité et en foi. Il s’est emparé du ballon avec autorité et a forcé l’Autriche à battre en retraite, avec peu d’options pour contrer.

Les Pays-Bas ont bien défendu, avec plus de solidité que lors du match d’ouverture : la présence de De Ligt a été remarquée. Gardé par De Vrij et Blind, énergique dans le rejet et dans la coupe, le défenseur de la Juventus a apporté sérénité et solvabilité et a aidé à la sortie du ballon.

Excellent De Jong

De Jong a joué un rôle clé dans la domination du parti. Si Wijnaldum était le propriétaire du milieu de terrain contre l’Ukraine, Frenkie était contre l’Autriche. Très sécuritaire dans les conduits, excellent dans sa vision du jeu et plus vertical que d’habitude, De Jong n’a été arrêté que par des fautes – certaines d’entre elles ignorées par l’arbitre.

L’Autriche avait peu à dire, au-delà d’un tir lointain de Hinteregger en milieu de première mi-temps. Baumgartner est apparu peu, son joueur le plus créatif, et son entraîneur, Franco Foda, n’a pas pu recourir à Arnautovic suspendu comme un révulsif.

Depay a pu condamner le match avant la pause, mais il a raté une occasion très nette : son partenaire d’attaque, Weghorst, lui a donné un ballon pour finir sans opposition, mais quand Cruyff Arena a déjà appelé le but, le ballon est passé au-dessus de la barre transversale. . Il a lancé trop haut pour Memphis.

L’Autriche, une menace

A la reprise, Autriche lignes avancées: en rafales, il a fait souffrir la Hollande, ce qui a traîné le problème de la dispersion. C’est une sélection d’experts pour vous compliquer la vie.

À certains moments, il semblait que le scénario du match contre l’Ukraine se répéterait, lorsque les Pays-Bas se laissèrent à égalité. Mais l’Autriche avait peu de piquant en attaque et les Pays-Bas n’étaient pas dupes.

Il a continué à chercher le deuxième, mené par un grand De Jong : De Ligt a pu marquer après un rebond sur corner, mais son tir à bout portant a été repoussé par un défenseur.

De Boer, cependant, fait un triple changement: Aké au centre de l’arrière, Wijndal comme ailier droit et Malen comme coéquipier de Memphis en tête. Il s’agissait de rafraîchir l’équipe et de distribuer des procès-verbaux, mais surtout de maintenir la tension et d’assurer la victoire..

Memphis génère et Dumfries finit

Le jeu était parfait : juste une minute plus tard, Memphis a vu l’écart pour la carrière de Malen. Le joueur du PSV pouvait choisir : tirer ou donner le but à son coéquipier Dumfries, qui accompagnait et terminait le jeu. L’ailier, également du PSV, a inscrit son deuxième but du tournoi, après avoir marqué le but décisif lors de la victoire contre l’Ukraine.

Le jeu n’offrait pas grand-chose d’autre : il avait des minutes Gravenbrech, le jeune Néerlandais qui se trouve être le nouveau Wijnaldum, et l’Autriche ont tenté de marquer au moins le but d’honneur d’une belle frappe lointaine de l’Autriche.

Holland respirait calmement. Enfin un jeu tranquille pour les disciples de De Boer, un entraîneur qui a commencé le tournoi dans le doute et qui gagne du crédit à chaque match. Les Pays-Bas commencent à y croire.