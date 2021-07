19/07/2021

Le à 17:19 CEST

Les États-Unis se positionnent comme l’un des favoris pour remporter plus de médailles d’or dans le prochain Jeux Olympiques de Tokyo. Le pays mène ‘le tableau des médailles’ (d’Athènes 1896 à Rio 2016) avec un total de 2 520 médailles, desquelles, 1022 sont en or, 794 argent et 704 bronze. En outre, Ce n’est pas seulement celui avec le plus de médailles dans son intégralité (or, argent et bronze) mais aussi le pays avec le plus de médailles d’or.

Derrière, il est suivi par des pays comme Russie et Royaume-Uni avec 395 Oui 263 médailles d’or respectivement. D’autres pays comme Chine (227 or-) et Allemagne (219 or) se démarquent également, tandis que Japon, qui accueille les Jeux cette année, reste un peu plus loin en ayant 142 or. Malgré les médailles remportées, l’équipe américaine reste en tête.

Sans aller plus loin, lors des Jeux précédents (Rio 2016), États Unis obtenu plus de médailles d’or, 46 au total, suivi de Royaume-Uni, 27 et Chine, 26 ans, tandis que Japon il n’en a que 12 et Espagne 7 (obtenu par Rafa Nadal et Marc López -tennis-, Mireia Belmonte -natation-, Saúl Craviotto et Cristian Toro-canoë-kayak-, Maialen Chourraut -kayak monoplace-, Carolina Marín -badminton-, Ruth Beitia -saut en hauteur- et Marcus Walz-canoë-).

Tableau des médailles d’or olympiques de Rio 2016

États-Unis, 46 Royaume-Uni, 27 Chine, 26 Russie, 19 Allemagne, 17 Japon, 12 France, 10 Corée du Sud, 9 Italie, 8 Australie, 8 Pays-Bas, 8 Hongrie, 8 Brésil, 7Espagne, 7

En fait, l’un des athlètes américains qui a remporté le plus de médailles d’or aux Jeux Olympiques est Michael Phelps. Le nageur américain – qui ne participera pas à Tokyo 2020 – a un record de 23 médailles d’or obtenues tout au long de sa carrière. Ces données placent une fois de plus les États-Unis parmi les pays à remporter le plus de médailles d’or au Japon.

De plus, en avril 2021, selon l’analyse de la société de données sportives Gracenote, des informations également partagées par CNN Sport, ont également été publiées sur le équipe américaine comme celle avec le plus de médailles d’or en Tokyo 2020 (43 or attendus), devant, là encore, la Chine (38 or attendu) ou la Russie (23 or attendu).

Prédiction du podium: les États-Unis devraient à nouveau en tête du tableau des médailles olympiques avec 100 jours avant # Tokyo2020 (via @GracenoteGold) https://t.co/sfZLMvyO44 pic.twitter.com/YcbrWNiTYp – CNN Sport (@cnnsport) 14 avril 2021

Les Jeux Olympiques se joueront du 23 juillet au 8 août.