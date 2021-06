Les pays d’Amérique du Sud expriment leur intérêt à obtenir du Covaxin en provenance d’Inde ; Le Brésil approuve l’importation

La semaine dernière, le régulateur brésilien de la santé, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a finalement donné son accord pour l’importation du vaccin Covaxin développé par Bharat Biotech.

Plusieurs organismes de réglementation dans les pays d’Amérique du Sud ont commencé à exprimer leur intérêt pour le vaccin indigène Covaxin pour vacciner leur population.

Selon certaines informations, le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, a annoncé vendredi dernier la signature d’un accord provisoire pour l’achat de 10 millions de doses du vaccin Covaxin fabriqué en Inde. L’accord avec Bharat Biotech a été signé par le gouvernement local et non par le gouvernement national argentin.

L’approbation était basée sur la condition que le premier coup doit obtenir son approbation par l’organisme de réglementation des médicaments ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), de l’Argentine.

Comment tout cela a-t-il commencé?

Ce qui a commencé avec la participation de l’ambassadeur de l’Équateur aux essais de vaccins indiens a maintenant conduit de nouveaux pays d’Amérique latine à approuver et à accepter Covaxin comme vaccin viable contre la pandémie de Covid-19.

La politique indienne de Vaccine Maitryi, qui relève également de la vaste catégorie de la diplomatie vaccinale, a permis à la majorité des nations du monde d’être approvisionnées en vaccins Covid. « Ce type de diplomatie de crise n’est pas nouveau en Inde et ne se limite certainement pas aux vaccins. Avant les vaccins, il y avait des kits d’EPI, des masques et du matériel médical, des comprimés HCQ que l’Inde fournissait soit à titre d’aide, soit dans le cadre d’un accord commercial. Au début des vaccins, l’Inde a joué un rôle proactif en envoyant des vaccins dans les régions et les pays qui souffrent », a déclaré un expert en politique étrangère.

Deux vaccins – un indien et un produit en Inde

Le Covishield et le Covaxin sont des alternatives plus économiques à celles développées par les grands pays pharmaceutiques et se sont avérés tout aussi efficaces. Outre l’avantage d’être peu coûteuse, la diplomatie vaccinale renforce encore plus les relations entre l’Inde et les pays d’accueil. Alors que Covishield a été mieux accepté en Amérique latine, Covaxin a fait face à des hésitations et à des réticences initiales car il n’a pas encore reçu l’approbation de l’OMS. Cependant, comme Covaxin est administré en Inde sans effets secondaires visibles, le vaccin est également mieux accepté dans la région ALC.

Des pays comme la Guyane, le Mexique et le Paraguay ont décidé de ne pas attendre l’approbation de l’OMS et ont montré leur confiance en Covaxin alors qu’ils commencent à recevoir et à administrer la dose de vaccin.

Selon les rapports, l’approbation au Brésil n’a été accordée que pour des doses limitées de Covaxin. Initialement, le Brésil, nation sud-américaine, peut importer environ 4 millions de doses et les distribuer et les utiliser dans des conditions contrôlées.

L’étape sera l’analyse des données par Anivisa qui seront utilisées pour surveiller l’utilisation du vaccin indigène Made in India, et sur la base des résultats, il sera décidé d’importer plus de doses des vaccins développés en Inde.

Comme cela a été signalé plus tôt cette année, le ministère de la Santé du Brésil avait passé une commande pour l’importation de 20 millions de doses de Covaxin, qui a été refusée par l’organisme de réglementation Anvisa en mars.

Le mois dernier, le ministère de la Santé du Brésil a de nouveau approché l’agence pour son approbation pour l’importation du vaccin indien. Fin mai, selon des informations, Bharat Biotech a approché Anvisa pour obtenir l’approbation de deux certifications de bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour la production de Covaxin.

L’agence de réglementation brésilienne a donné son approbation sur la base de conditions spéciales qui incluent que tous les envois de l’Inde au Brésil doivent être fabriqués après les ajustements des BPF de Bharat Biotech.

Point de vue d’expert du Brésil

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, Balaji C Subramaniam, professionnel expérimenté de l’industrie pharmaceutique au Brésil, « À ce jour, les vaccins de quatre fabricants différents sont approuvés par l’ANVISA Brésil. Ceux-ci incluent : CORONAVAC (de Sinopharm China) a reçu une autorisation temporaire ; J&J ( de Janssen ) a reçu une autorisation temporaire ; AZD 1222 (de Astra Zeneca) a reçu l’approbation finale ; COMRNATY (de Pfizer BioNtech) a reçu l’approbation finale ; SPUTNIK V ( de Gamaleya Institute Russia ) autorisé pour une importation exceptionnelle avec une quantité limitée et un usage contrôlé ; et Covaxin (de Bharat Biotech) autorisé pour une importation exceptionnelle avec une quantité limitée et une utilisation surveillée.

Selon M. Subramaniam, avec une affinité étroite sur le développement réglementaire et commercial, « Coronavac et Covaxin sont produits à partir de coronavirus inactivé avec une différence entre eux, Covaxin a été développé en utilisant un nouvel adjuvant Imidazoquinoline (IMDG) qui n’est utilisé dans aucun autre vaccin approuvé commercialement dans le monde.

Les vaccins J&J sont produits à partir d’adénovirus humain Ad26 ; Les vaccins Astra Zeneca sont produits à partir d’adénovirus de chimpanzé ; Spoutnik V produit à partir d’adénovirus humains Ad5 et Ad26; Pfizer BioNtech est un vaccin à ARNm. Tous les vaccins, à l’exception des vaccins J&J, doivent être pris en deux doses avec un intervalle de 3 à 8 semaines.

“La plate-forme utilisée dans la plupart des vaccins développés ou des vaccins en développement provient soit d’un virus atténué, soit d’un virus vecteur qui est une plate-forme bien testée dans tout développement de vaccin”, explique-t-il.

« Bien que le choix de la plateforme pour développer un vaccin COVID soit devenu relativement facile après près de 18 mois de premiers cas de COVID 19, le grand défi reste toujours d’obtenir de bons résultats d’immunogénicité démontrant la qualité, la sécurité et l’efficacité.

Dans ce contexte, la qualité des études cliniques est le point clé qui seule doit permettre d’obtenir les approbations réglementaires sans aucune restriction.

Les vaccins sont des produits biologiques. Par conséquent, outre une bonne étude clinique, il est également important d’avoir de bonnes pratiques de fabrication dans la production d’un vaccin ainsi que des rapports dûment validés sur les étapes clés impliquées dans la production et le contrôle qualité des vaccins produits par toute entreprise.

Que se passe-t-il après avoir obtenu les approbations réglementaires ?

« Après avoir obtenu les approbations réglementaires, l’autre plus grand défi pour les pays en développement est de nationaliser la production de l’ingrédient actif de ces vaccins pour être plus indépendant, ce qui a été la partie très critique de la fabrication de ces vaccins COVID à grande échelle pour accélérer la vaccination dans leurs pays respectifs. , a conclu M. Subramaniam.

