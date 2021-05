Les pays de la liste orange voient une énorme augmentation des réservations alors que des milliers de Britanniques ignorent les conseils du Premier ministre | UK | Nouvelles

Cela vient malgré les avertissements répétés du gouvernement d’éviter de telles destinations pour les voyages non essentiels. Il y a eu une augmentation des réservations pour des pays européens tels que l’Espagne, la Grèce, l’Italie et la France, qui n’ont pas réussi à figurer sur la «liste verte» de Boris Johnson. Plus de 1 300 vols sont à destination des pays «figurant sur la liste orange» dans les cinq prochains jours à dimanche, transportant jusqu’à 54 000 passagers par jour – selon une analyse effectuée par le Daily Telegraph.

Cela équivaut à environ 270000 personnes au total et pourrait être un signe avant-coureur pour les choses à venir plus tard dans l’été.

L’exode européen intervient malgré les avertissements répétés du gouvernement aux touristes d’éviter les pays de la «liste orange».

Le Premier ministre a déclaré mercredi aux députés: «C’est très, très clair – vous ne devriez pas aller dans un pays de la« liste orange », sauf dans des circonstances extrêmes, comme la maladie grave d’un membre de la famille.

“Vous ne devriez pas aller dans un pays de la” liste orange “en vacances.”

Ce message a ensuite été renforcé par Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, qui a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à Downing Street que si les gens voulaient partir à l’étranger pour leurs vacances, ils devraient s’en tenir aux pays «inscrits sur la liste verte» ou simplement rester chez eux.

Les voyagistes britanniques suivent les conseils de voyage du Foreign Office qui considèrent que de nombreux pays actuellement sur la «liste orange» sont sûrs pour les voyages non essentiels.

Dans ces 10 jours, ils devront également se soumettre à des tests PCR les jours 2 et 8.

Alternativement, ils peuvent faire un test supplémentaire moyennant des frais le cinquième jour pour être libérés prématurément de l’isolement.

Le professeur Jonathan Van-Tam, directeur médical adjoint de l’Angleterre, a averti les vacanciers que certains des pays «répertoriés dans l’ambre» «ont encore des niveaux d’activité de la maladie assez élevés par rapport au Royaume-Uni».