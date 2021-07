Les pays développés misent sur la CBDC

in

Le GeoEconomy Center de l’Atlantic Council a dévoilé un nouveau tracker CBDC (monnaie numérique de la banque centrale). Poe vrai, avec une base de données interactive.

Justement, la version originale du tracker CBDC, lancée en avril 2020, a été utilisée par la Réserve fédérale des États-Unis. Et la Banque des Règlements Internationaux (BRI).

« Dans notre rapport original publié en mai 2020, seuls 35 pays envisageaient une CBDC. »

Selon son site Internet, l’Atlantic Council, créé en 1961, s’est décrit comme « une organisation non partisane, qui dirige le leadership et l’engagement de l’Amérique dans le monde. En compagnie d’alliés et de partenaires, pour trouver des solutions aux défis mondiaux ».

La vérité est qu’en plus de suivre les progrès de chaque pays, la base de données de l’Atlantic Council montre la technologie spécifique. Et les choix de sécurité que font les pays dans leurs conceptions de CBDC.

En conséquence, Josh Lipsky, directeur de l’Atlantic Council et ancien conseiller principal du Fonds monétaire international (FMI), a déclaré :

« Avant COVID, les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) étaient en grande partie un exercice théorique. Mais, avec la nécessité de répartir les incitations monétaires et fiscales dans le monde, conjuguée à la montée en puissance des crypto-monnaies, les banques centrales ont vite compris qu’elles ne pouvaient pas laisser la monnaie évoluer.

Pays explorant les CBDC

En fait, selon le nouveau tracker, 81 pays (représentant plus de 90 % du PIB mondial) explorent désormais les monnaies numériques des banques centrales (CBDC). Ce nombre est de 46 pays de plus qu’en mai de l’année dernière. De plus, 5 pays ont pleinement lancé leurs propres monnaies numériques.

Quelles sont les ambitions de la Chine pour son yuan numérique ? Qui établira des normes dans le monde de la monnaie numérique ? L’Atlantic Council GeoEconomics Center dispose des dernières informations sur les monnaies numériques de la banque centrale : https://t.co/J39vOffOj6 – Conseil de l’Atlantique (@AtlanticCouncil) 23 juillet 2021

Au passage, l’Atlantic Council a relevé celui des pays possédant les 4 plus grandes banques centrales (la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et la Banque d’Angleterre). Les États-Unis sont les plus en retard dans le développement d’une CBDC.

À cet égard, Josh Lipsky a déclaré : « Si les États-Unis n’aident pas à établir des normes et à fournir des conseils sur des questions telles que la confidentialité et la cybersécurité, nous pourrions nous diriger vers un écosystème de monnaie numérique fracturé qui menace le bon fonctionnement de la finance internationale. »

Initialement, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a déclaré en janvier que le dollar numérique était une “très haute priorité” dans la lutte contre la criminalité financière. Cependant, il a souligné la nécessité de « faire les choses correctement » plutôt que de se précipiter pour lancer un dollar numérique.

Cependant, Jerome Powell a récemment déclaré: “Je n’aurais pas besoin de Stablecoins, je n’aurais pas besoin de crypto-monnaies si j’avais une monnaie numérique américaine.”

De son côté, John Williams, président de la Fed Bank de New York, estime que l’émergence des crypto-monnaies soulève des questions difficiles pour les banques centrales.

Cependant, Mauricio Tovar, directeur de la Colombia Blockchain Foundation, a déclaré que l’un des plus grands risques de ces devises est lié à la confidentialité des données. Eh bien, si ces paiements sont liés à l’identité et ne sont pas privés, la banque centrale connaîtra chaque paiement, achat ou mouvement effectué.

Pays qui ont lancé une monnaie numérique

Selon l’Atlantic Council, 5 pays ont pleinement lancé une monnaie numérique. Voici les Bahamas avec le Sand Dollar. Aussi, Saint-Kitts-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie et Grenade (DCash).

Soit dit en passant, le centre a précisé que 14 autres pays, dont des économies majeures telles que la Suède et la Corée du Sud, sont en phase pilote pour leurs CBDC. Par conséquent, ils se préparent à un éventuel lancement complet.

Progrès de la CBDC selon le tracker. Source : Conseil de l’Atlantique

Fait curieux, la Chine a récemment indiqué que les visiteurs étrangers pourront utiliser le yuan numérique pendant les Jeux olympiques d’hiver de 2022. Tant qu’ils partagent les informations de leur passeport avec la banque centrale.

Enfin, l’émission de CBDC est un enjeu qui a gagné en participation dans les agendas des organisations économiques internationales et des banques centrales, que pensez-vous de ce nouveau tracker ? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaire.

Je termine avec cette phrase de Rabi Shankar : « Chaque idée devra attendre son moment. Le temps des CBDC est peut-être proche.

