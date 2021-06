Les pays du G7 s’approchent d’un accord historique sur la taxation des multinationales

Le chancelier de l’Échiquier britannique Rishi Sunak s’exprime lors d’une réunion des ministres des Finances des pays du G7 avant le sommet des dirigeants du G7, à Lancaster House à Londres, Grande-Bretagne

Les pays riches du Groupe des Sept chercheront samedi à surmonter des divergences de longue date et à conclure un accord historique pour fermer le filet aux grandes entreprises qui, selon eux, ne paient pas assez d’impôts.

L’accord proposé, qui pourrait constituer la base d’un pacte mondial le mois prochain, vise à mettre fin à une “course vers le bas” de plusieurs décennies au cours de laquelle les pays se sont affrontés pour attirer des entreprises géantes avec des taux d’imposition et des exonérations ultra-basses.

Cela a à son tour coûté à leurs coffres publics des centaines de milliards de dollars – un manque à gagner qu’ils doivent maintenant récupérer d’autant plus d’urgence pour payer le coût énorme du soutien des économies ravagées par la crise des coronavirus.

“Nous ne sommes qu’à un millimètre d’un accord historique”, a déclaré vendredi le ministre français des Finances Bruno Le Maire à la BBC alors que lui et d’autres chefs des finances du G7 se rencontraient en personne pour la première fois depuis le début de la pandémie lors de pourparlers à Londres.

Le ministre britannique des Finances Rishi Sunak, qui préside les pourparlers, souhaite également que les grandes entreprises soient tenues de déclarer leur impact environnemental de manière cohérente. Le G7 devrait également s’engager à éviter de retirer trop tôt les mesures de relance COVID.

Les pays riches ont lutté pendant des années pour s’entendre sur un moyen de générer plus de revenus auprès de grandes multinationales telles que Google, Amazon et Facebook, qui enregistrent souvent des bénéfices dans des juridictions où elles paient peu ou pas d’impôt.

L’administration du président américain Joe Biden a donné un nouvel élan aux pourparlers bloqués en proposant un taux d’imposition mondial minimum des sociétés de 15 %, supérieur au niveau de pays comme l’Irlande mais inférieur au niveau le plus bas du G7.

Pourtant, des désaccords majeurs subsistent à la fois sur le taux minimum d’imposition des entreprises et sur la manière dont les règles seront élaborées pour garantir que les très grandes entreprises à plus faible marge bénéficiaire, comme Amazon (AMZN.O), soient soumises à des impôts plus élevés.

AU FIL

Une question est de savoir si 15% devrait être le taux final ou s’il devrait être considéré comme le plancher pour un accord final, laissant la possibilité de convenir d’un niveau plus élevé lors des négociations ultérieures au sein du groupe plus large de pays du G20 prévu à Venise en juillet.

Au-delà du niveau lui-même, tout aussi important pour la Grande-Bretagne et beaucoup d’autres, les grandes multinationales paient plus d’impôts là où elles réalisent leurs ventes – pas seulement là où elles réalisent des bénéfices ou installent leur siège social.

“Leur modèle économique leur donne des chances d’éviter les impôts… bien plus que les autres entreprises”, a déclaré le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz.

Les États-Unis demandent également la fin immédiate des taxes sur les services numériques prélevées par la Grande-Bretagne, la France et l’Italie, qu’ils considèrent comme ciblant injustement les géants américains de la technologie pour les pratiques fiscales que les entreprises européennes utilisent également.

“Ça va aller droit au fil”, a déclaré une source proche des pourparlers. « Les États-Unis maintiennent leur position, tout comme nous. »

Les exportations britanniques, italiennes et espagnoles de mode, de cosmétiques et de produits de luxe vers les États-Unis feront partie de celles qui seront confrontées à de nouveaux droits de douane de 25 % plus tard cette année s’il n’y a pas de compromis.

Les États-Unis ont proposé de percevoir le nouvel impôt minimum mondial uniquement sur les 100 entreprises les plus importantes et les plus rentables du monde.

La Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France sont ouvertes à cela, mais veulent s’assurer que des entreprises comme Amazon – qui ont des marges bénéficiaires inférieures à celles d’autres entreprises technologiques – n’échappent pas au filet.