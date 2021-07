Les pays du sud de l’Europe, les dominants des Coupes d’Europe du XXIe siècle

in

12/07/2021 à 09:05 CEST

Il existe un “écart” important entre pays du nord de l’Europe et ceux du sud. La religion d’abord, puisque le sud est majoritairement catholique à l’exception de la Grèce qui est orthodoxe. En revanche, au nord, tous les pays sont nettement protestants (à l’exception de la Bavière). Mais les différences ne s’arrêtent pas là, car dans le football, ce sont aussi des équipes avec une longue tradition de confrontation.

En ce qui concerne les Coupes d’Europe, le domaine a clairement été sud-européen, plus précisément ceux connus dans le nord sous le nom de « PIGS » (Portugal, Italie, Grèce et Espagne). Ces équipes ont dominé toutes les Coupes d’Europe qui ont ont été célébrés au 21e siècle.

Le premier Euro du siècle a été remporté par la Grèce en 2004, surprenant tout le monde. Plus tard C’est l’Espagne qui a pris le relais puisqu’elle a remporté l’Euro en 2008 et 2012, dans le dernier battant précisément l’Italie. Le relais serait pris par le Portugal, le pays voisin a réussi à l’emporter en 2016, et désormais en 2020 (tenue en 2021) c’est l’Italie qui soulève le trophée.

Cela montre le bon état de santé dont jouit le beau sport dans le sud de l’Europe.