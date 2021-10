Les pays musulmans trop intimidés par la Chine pour dénoncer les abus des Ouïghours, selon l’ancien ambassadeur de Trump

Les pays musulmans étaient trop intimidés par « la force économique et militaire de la Chine » pour dénoncer les abus du gouvernement communiste envers les Ouïghours, un groupe minoritaire musulman du nord-ouest de la Chine, a déclaré l’ancien ambassadeur américain Terry Branstad.

L’initiative « la Ceinture et la Route » de la Chine « a manifestement eu un certain impact », a déclaré Branstad, faisant référence à la stratégie du gouvernement chinois consistant à financer massivement des projets d’infrastructure dans le monde pour étendre l’influence chinoise et les liens commerciaux.

Le gouvernement chinois a « vraiment réprimé » les Ouïghours, a-t-il déclaré mercredi au podcast de John Solomon Reports.

C’est « presque comme du nettoyage ethnique dans le sens où ils essaient vraiment de leur enlever leur culture et leur religion », a-t-il expliqué. « Et dans de nombreux cas, ils ont été forcés d’aller dans ces camps de rééducation pour en faire des communistes chinois loyaux, par opposition à, vous savez, des musulmans dévoués. »

Branstad a abordé la position de plus en plus agressive de la Chine envers Taïwan, y compris la rhétorique belliqueuse et la multiplication des démonstrations de force. Depuis le 1er octobre, 159 vols militaires chinois sont entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan, selon ..

« Nous sommes très préoccupés par l’approche plus agressive que la Chine adopte envers Taïwan, ici ces derniers mois », a déclaré Branstad.

« Quand vous voyez ce que Xi Jinping a dit à propos de Taïwan, il veut que Taïwan revienne sous le contrôle de la Chine continentale sous sa surveillance », a-t-il noté. « C’est donc très préoccupant.

Branstad, qui a « une relation de longue date avec Xi Jinping, parce que j’ai été le premier gouverneur américain à l’accueillir », a évoqué les démarches diplomatiques du ministère chinois des Affaires étrangères au cours desquelles ils « me croqueraient pour ce que les États-Unis étaient Faire. »

Par exemple, lorsque la marine américaine voyagerait « régulièrement dans la mer de Chine méridionale » pour montrer que la Chine ne serait pas autorisée à contrôler les eaux internationales où transitent « 30 % du commerce mondial », il recevrait des démarches, dont « il y en avait beaucoup », a-t-il rappelé

« Je promets de livrer le message au président, mais je réponds aussi avec notre position » lors de telles rencontres, a-t-il déclaré. «Nous essayons donc d’être fermes et… forts, mais pas hostiles dans cette réponse. Et donc je me suis habitué à le faire régulièrement.

On a demandé à Branstad s’il était surpris par l’administration Biden qui suivait largement la politique de l’administration Trump envers la Chine. Ce n’était pas « surprenant parce que je pense qu’il y a un consensus bipartite croissant au Congrès et parmi le peuple américain que la Chine a profité de nous pendant trop longtemps », a-t-il dit, « et nous devons avoir plus d’équité et de réciprocité dans le commerce et dans d’autres relations.

Branstad a souligné l’importance de séparer « le peuple chinois du gouvernement ». Il a décrit le premier comme un travailleur acharné, dévoué à sa famille et à l’éducation de ses enfants. « Malheureusement, ils sont aux prises avec un système à parti unique, communiste et totalitaire », a-t-il déclaré.

Le peuple chinois apprécie la culture américaine et « aime la qualité et la sécurité de la nourriture américaine », a ajouté Branstad.

Avec une population de « 1,4 milliard de personnes, ils n’ont pas assez de bonnes terres pour pouvoir se nourrir, et ils sont donc très dépendants de l’importation », a-t-il expliqué.

L’Amérique a « un système de valeurs très différent » de celui de la Chine, a-t-il déclaré. « Nous valorisons la liberté, et ils valorisent vraiment la stabilité. »