Les pays riches s’engagent à ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement

31/10/2021 à 22h30 CET

Le sommet de Glasgow débutera par le petit-déjeuner avec l’accord conclu ce dimanche par les pays du G-20 à Rome. Là, ils ont décidé de s’engager ne pas dépasser une augmentation de température de 1,5°C d’ici la fin du siècle, ce qui revient à miser sur la marge la plus exigeante de la fourchette approuvée dans l’Accord de Paris, qui allait de 1,5°C à 2°C. Cette dernière possibilité est déjà perçue comme totalement indésirable pour l’avenir de la planète à la lumière des dernières avancées scientifiques. rapports.

S’engager à ne pas dépasser un degré et demi de réchauffement supplémentaire d’ici la fin du siècle constitue une certaine victoire qui a été annoncée avec satisfaction par les dirigeants du G-20. En fait, cet accord n’a pu être trouvé lors de la précédente réunion des ministres de l’environnement qui s’est tenue il y a quelques mois à Naples.

Il s’agit, selon tous les analystes, d’un accord minimum qui permet aujourd’hui d’inaugurer le sommet de Glasgow avec un certain espoir, quoique teinté d’une déception sans équivoque, tant la situation de la planète nécessite des actions plus efficaces. C’est ce qu’a déclaré hier le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Guterres a noté : « Bien que je salue l’engagement du G20 en faveur de solutions mondiales, Je quitte Rome avec mes espoirs insatisfaits, mais au moins pas enterré & rdquor ;.

Il y a des raisons qui soutiennent le scepticisme du secrétaire général de l’ONU. Et est-ce que pour amener certains pays à signer le compromis atteint, les autres ont dû accepter une nuance pertinente, à savoir que l’objectif de 1,5 ° C reste sous réserve « des différentes responsabilités et capacités respectives, à la lumière des différentes circonstances nationales & rdquor ;.

Cette marge de manœuvre avait été réclamée par la Chine et la Russie, cette dernière alléguant la situation d’urgence sanitaire dans laquelle se trouve leur pays. Les deux pays ajoutent également à l’objectif de zéro émission pour le milieu du siècle, mais pas pour 2050, comme les autres le voulaient, mais pour 2060.

De même, la nécessité de respecter l’engagement pris lors des précédents sommets de allouer 100 milliards de dollars chaque année aux pays en développement afin qu’ils puissent s’adapter au changement climatique et agir contre le réchauffement.

Dès aujourd’hui, les pays se retrouveront à Glasgow, et ils devront préciser ces positions, même si le poids que les nations du G20 ont du fait de leur puissance économique (et polluante) fait que l’accord de Rome représente déjà une grande partie de ce quittera Glasgow.

