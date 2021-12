Les «paysagistes» voient Olivia Colman passer de la reine Elizabeth à un tueur

Il se passe beaucoup de choses dans « Landscapers », qui met en scène un cas réel de double meurtre en Angleterre sur fond de fantaisie et de comédie à la fois claires et sombres compensées par des séquences fantastiques.

Si cela semble surréaliste, ça l’est – mais « Paysagistes », avec Olivia Colman (« The Crown ») et David Thewlis (« Fargo) réussit, et puis certains.

La série en quatre parties de HBO est basée sur le mari et la femme Susan et Chris Edwards (Colman et Thewlis) qui, en 2014, ont été condamnés à 25 ans de prison pour avoir tué les parents de Susan en 1998 et les avoir enterrés dans leur jardin à Nottingham. . Il y a bien plus dans l’histoire, bien sûr – y compris de sombres secrets de famille et des ombres de doute tout au long – et l’écrivain Ed Sinclair et le réalisateur Will Sharpe font un travail remarquable en racontant l’histoire à travers des éléments narratifs intelligents, aidés par les toujours fiables Colman et Thewlis .

La série débute à Paris en 2013, où Susan et Chris vivent maintenant et essaient de se débrouiller plus que leur amour l’un pour l’autre. C’est difficile; Susan est émotionnellement fragile et est à la fois une cinéphile invétérée et une grande fan de Gary Cooper (« High Noon » se faufile dans le récit sous différentes formes) et Gérard Depardieu (c’est compliqué). Elle parle couramment français et ses pensées nous sont souvent transmises comme s’il s’agissait de scènes d’un film en noir et blanc.

Olivia Colman dans le rôle de la tueuse obsédée par le cinéma Susan Edwards dans la comédie noire de HBO « Paysages ».

Chris, quant à lui, n’a pas appris le français et peine à trouver un emploi. Lorsqu’il rappelle sa belle-mère Tabitha en Angleterre pour emprunter de l’argent, il dévoile un gros « secret » et lui jure de garder le silence – mais elle avertit la police de Nottingham, qui déterre les corps des parents de Susan, William et Patricia Wycherley, enterrés derrière leur loger. Une enquête pour meurtre est ouverte et Susan et Chris retournent au Royaume-Uni après que Chris ait écrit deux e-mails « polis » à la police pour faire face à la musique, se répétant leur mantra : « Tenez-vous en au plan. Ce n’est pas le cas et, finalement, de terribles secrets de famille émergent et les calculs ne correspondent tout simplement pas à mesure que nous en apprenons davantage sur la relation de Susan avec ses parents – et avec Chris.

David Thewlis joue Chris Edwards, qui a été reconnu coupable avec sa femme Susan du meurtre de ses parents.

« Landscapers » a beaucoup à recommander, non seulement pour son écriture et sa mise en scène, mais pour les nuances subtiles que Colman et Thewlis prêtent à Susan et Chris, qui basculent entre un romantisme malavisé, leur loyauté mutuelle et leur compréhension commune de ce qui s’est réellement passé. en 1998, compensée, entre autres bizarreries narratives, par des personnages lisant des e-mails directement à la caméra et des scènes dans les scènes qui oscillent entre des lieux « réels » et « artificiels » pour souligner le motif cinématographique de la série et le Hollywood de Susan obsession.

Vérifiez-le.