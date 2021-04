Les PC de jeu sont rares, mais les ordinateurs portables bon marché restent: celui d’ASUS a GTX 1650 et ne coûte que 649 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le marché des composants PC Gaming est compliqué pendant des semaines, en particulier dans les modèles de bureau, même si heureusement pour tout le monde, il existe encore des ordinateurs portables à des prix très compétitifs.

Jouer sur un ordinateur est une expérience fondamentalement différente de celle sur une console, et maintenant probablement beaucoup moins cher, car aux cadeaux constants de magasins comme Epic Games s’ajoute le prix du Game Pass pour PC, qui pour seulement 10 euros vous donne accès à des centaines de jeux.

C’est pourquoi de nombreux joueurs sont revenus sur le bureau, même si le moment n’est pas loin d’être favorable: la pénurie de cartes graphiques s’ajoute à celle des puces, une tempête parfaite qui a anéanti le stock de modèles de bureau ou, au mieux, du cas, le prix est monté en flèche.

Cependant, Si vous préférez acheter un ordinateur portable de jeu, il existe des modèles très bon marché, heureusement. L’un d’eux est le ASUS FX505DT-HN450, qui par son nom ne vous dira rien, mais il ne coûte que 649 euros sur Ebay avec livraison gratuite depuis l’Espagne.

Cet ordinateur portable de jeu est peu coûteux et puissant, avec une GTX 1650 comme graphisme et un processeur Ryzen 5 hautes performances, une bonne option pour les budgets quelque peu serrés.

C’est un nouveau produit, tout neuf et avec une garantie de deux ans, comme l’exige la loi pour les produits vendus dans notre pays.

Avec une Carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 et processeur AMD Ryzen 5 Performant, il permet de jouer sans trop de problèmes et en Full HD à pratiquement n’importe quel jeu, bien qu’il s’agisse d’un modèle de milieu de gamme.

Son écran est de 144 Hz, ce qui lui donne une touche premium qui en vaut la peine pour le prix.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont des modèles bon marché avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Voici ses principales spécifications:

Taille de l’écran: 15,6 “Résolution de l’écran: Full HD (144 Hz) Poids: 2,2 kg Processeur: AMD Ryzen 3550H Mémoire RAM: 8 Go DDR4 Stockage: 512 Go SSD Carte graphique: 4 Go Nvidia GeForce GTX 1650 Système d’exploitation: sans SO

Bien qu’il ne dispose pas d’un système d’exploitation, en suivant ce didacticiel d’installation de Windows 10, vous pouvez le préparer en seulement une demi-heure.

Comme alternative, quelque chose de plus puissant est un autre ASUS TUF, dans ce cas sur Amazon et pour 799 €. Il dispose de 16 Go de RAM et d’un AMD Ryzen 7, ce qui vous permettrait d’aller un peu plus loin dans vos sessions de jeu.

