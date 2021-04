Les PDG condamnent la loi géorgienne d’identification des électeurs, tandis que leurs propres entreprises exigent une pièce d’identité avec photo en cours de validité ⋆ .

Les dirigeants de grandes entreprises se sont opposés à une loi de réforme électorale en Géorgie avec une exigence d’identité pour les votes par correspondance – même si ces mêmes entreprises ont besoin d’une pièce d’identité avec photo valide pour accéder aux services fournis par leurs entreprises.

Après que le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, a promulgué le 25 mars le projet de loi adopté par la législature républicaine de l’État, les chefs de sociétés ayant leur siège dans l’État de Peach – y compris les dirigeants de Delta Airlines et de Coca-Cola – se sont opposés à la loi, ce qui est avec ferveur. opposés par les dirigeants démocrates nationaux et étatiques.

Les messages démocratiques contre la loi sont centrés sur les implications prétendument discriminatoires raciales de l’exigence d’une pièce d’identité valide pour voter par correspondance. Le président Joe Biden a qualifié la loi d ‘«atrocité», la comparant à «Jim Crow au 21e siècle». Soixante-douze cadres noirs, quant à eux, ont signé une lettre ouverte appelant leurs frères corporatifs à résister à «l’assaut» «anti-américain» de la loi géorgienne sur les «principes fondamentaux de notre démocratie».

Mais dans un écho des politiciens qui se sont fait prendre en train de bafouer leurs propres restrictions d’atténuation du COVID-19, plusieurs des mêmes géants d’entreprise adoptant la rhétorique partisane passionnée des démocrates alléguant la «suppression des électeurs» eux-mêmes ont besoin d’une pièce d’identité pour accéder à leurs services.

Le 11 mars, Ed Bastian, PDG de Delta Airlines, a dédié un bâtiment au siège de la société à Atlanta à Andrew Young, ancien maire démocrate de la ville, ambassadeur américain de l’administration Carter auprès des Nations Unies et leader des droits civiques. Lors de la cérémonie d’inauguration, Young a abordé le projet de loi sur la réforme électorale qui passait alors par le Georgia State House et le Sénat, et la fille de Young, Andrea, s’est adressée à Bastian pour souligner «l’importance de s’opposer à cette loi», a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, après avoir été sollicité par l’ancien PDG d’American Express Kenneth Chenault, l’un des signataires de la lettre ouverte, Bastian a envoyé une note aux employés de Delta alléguant que la loi sur le vote du GOP est une tentative républicaine de «rendre la tâche plus difficile pour de nombreux électeurs sous-représentés »Pour« exercer leur droit constitutionnel d’élire leurs représentants ».

Mais si vous souhaitez prendre un vol Delta à destination d’Atlanta – ou ailleurs -, vous devrez présenter une pièce d’identité non expirée et émise par le gouvernement pour embarquer sur l’un des vols du transporteur.

Le PDG de Coca-Cola, James Quincey, a déclaré à CNBC la semaine dernière que la nouvelle loi géorgienne était «inacceptable» et «un pas en arrière».

Cependant, Coca-Cola avait besoin d’une pièce d’identité avec photo valide pour être admise à son assemblée annuelle des actionnaires l’année dernière. «Nous vérifierons votre inscription et demanderons à voir votre billet d’entrée et une pièce d’identité valide avec photo, comme un permis de conduire ou un passeport», a déclaré la société en référence à son assemblée annuelle des actionnaires début 2020.

Plusieurs autres entreprises, dont JPMorgan Chase, ont publiquement condamné la loi de vote de la Géorgie et se sont engagées à aider à la combattre, sans offrir grand-chose en termes de détails. La Major League Baseball, cependant, est allée plus loin en annonçant vendredi qu’elle relocaliserait le match des étoiles 2021 de la ligue, initialement prévu pour être joué à Atlanta, vers un autre endroit à déterminer. Le commissaire Rob Manfred a déclaré que la décision de la ligue était la «meilleure façon de démontrer nos valeurs en tant que sport».

Mais si vous voulez assister à un match de la Major League Baseball maintenant que de nombreux parcs de balle réadmettent à nouveau les fans sur une base limitée, vous aurez besoin d’une pièce d’identité avec photo pour récupérer les billets dans un bureau de la MLB.

Même le cimetière national d’Arlington exige une pièce d’identité avec photo valide pour les personnes âgées de 16 ans et plus qui souhaitent visiter les tombes des héros de guerre qui y sont enterrés.

UPS, une autre société basée en Géorgie qui fait actuellement face à d’énormes pressions pour condamner le projet de loi, exige une pièce d’identité avec photo valide lors de l’entrée dans un point d’accès UPS.

La question qui se pose maintenant pour les entreprises qui choisissent leur camp dans la guerre amère, aux enjeux élevés et partisans sur les règles électorales est de savoir si ceux qui soutiennent les lois d’identification des électeurs (environ 70% pour cent) ou sont alignés avec le parti politique avec lequel ces entreprises se sont battues votera avec leurs pieds et s’éloignera des entreprises qui s’éloignent d’eux.

«C’est stupéfiant», a récemment déclaré l’ancien maire de Cincinnati Ken Blackwell à John Solomon, que «ces entreprises comme Coca-Cola et Delta sont devenues si éveillées qu’elles prennent maintenant des positions publiques condamnant certains de leurs propres clients, et vraisemblablement certains de leurs propres actionnaires. Géorgie. »

La MLB va déplacer «le jeu des All Star dans un État qui a probablement… des lois plus restrictives que la Géorgie», a-t-il déclaré.