Les PDG d’AT&T et de Verizon rejettent la demande de la FAA de retarder de deux semaines les extensions de la bande C 5G

Dans une bataille en cours opposant la FAA et les compagnies aériennes à la FCC, Verizon et AT&T au sujet de leur lancement prévu du service 5G milieu de gamme, les opérateurs de téléphonie mobile déclinent une demande de la FAA pour un délai de deux semaines.

Plus tôt cette année, une vente aux enchères de la FCC a vendu aux deux opérateurs les droits d’utilisation des fréquences dites « bande C » à un prix de près de 70 milliards de dollars. Verizon et AT&T sont impatients de le déployer afin qu’en plus d’offrir une connectivité 5G ultra-rapide dans des zones spécifiques utilisant la technologie à ondes millimétriques à bande haute et une 5G beaucoup plus lente sur les fréquences de bande basse, le nouveau spectre fournira des performances intermédiaires. sur des zones beaucoup plus vastes. T-Mobile utilise actuellement un spectre de bande moyenne qui n’est pas dans la bande C.

Dieu merci : plus de retards pour la #5G en bande C ! Nous pouvons avoir des vols sans fil et sûrs. Les personnes raisonnables devraient accepter que l’industrie sans fil américaine n’ait pas plus de limitations de la bande C que la France. AT&T et les PDG de Verizon rejettent la demande américaine de retard de déploiement de la 5G https://t.co/AJVZoCofuq – Mike O’Rielly (@MPORielly) 2 janvier 2022

Vendredi, le secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg et l’administrateur de la FAA Steve Dickson ont envoyé vendredi une lettre au PDG d’AT&T, John Stankey, et au PDG de Verizon, Hans Vestberg, leur demandant de repousser les plans pour commencer le déploiement commercial le 5 janvier. Les régulateurs du transport aérien ont déclaré qu’ils utiliseraient ce temps pour identifier les aéroports prioritaires, notifier les vols et aligner d’autres méthodes de conformité.

Bloomberg et . rapportent que dans une lettre de réponse des deux PDG aujourd’hui, les sociétés, qui avaient déjà cédé à une demande de retard de 30 jours et accepté de réduire la puissance de leurs signaux, ont dit non. Ils proposent de commencer à utiliser le spectre de la bande C pour étendre leurs services 5G, mais avec l’engagement d’éviter le déploiement autour de certains aéroports pendant six mois, affirmant qu’un système similaire est déjà en place en France. Cependant, cet engagement repose « à la condition que la FAA et l’industrie aéronautique s’engagent à faire de même sans escalader leurs griefs, aussi infondés soient-ils, dans d’autres instances ».

Dans la lettre (incluse ci-dessous), ils disent :

« Maintenant, le soir du Nouvel An, cinq jours seulement avant le déploiement du spectre de la bande C, nous avons reçu votre lettre nous demandant de prendre des mesures encore plus volontaires – au détriment de nos millions de clients consommateurs, entreprises et gouvernements – d’aider à nouveau l’industrie aéronautique et la FAA après avoir échoué à résoudre les problèmes au cours de cette période de retard coûteuse de 30 jours, que nous n’avons jamais considérée comme une première. « À la base, le cadre que vous proposez demande que nous acceptions de transférer à la FAA la surveillance des investissements de plusieurs milliards de dollars de nos entreprises dans 50 zones métropolitaines sans nom représentant la part du lion de la population américaine pour un nombre indéterminé de mois ou d’années. Pire encore, la proposition ne s’adresse qu’à deux entreprises, quelles que soient les conditions des licences mises aux enchères et accordées, et à l’exception de toutes les autres entreprises et industries relevant de la compétence de la FCC. « … nous nous porterons à nouveau volontaires, dans un esprit de coopération et de bonne foi, pour modifier notre utilisation du spectre de la bande C au cours de la même période de six mois (à moins que nous et la FAA déterminions que ces limites volontaires devraient être assouplies plus tôt ). Plus précisément, pendant six mois, jusqu’au 5 juillet 2022, nous adopterons les mêmes zones d’exclusion radio de la bande C qui sont déjà utilisées en France, avec une légère adaptation pour refléter les modestes différences techniques dans la façon dont la bande C est déployée dans le deux pays. Cette approche – qui est l’une des plus conservatrices au monde – inclurait de vastes zones d’exclusion autour des pistes de certains aéroports. L’effet serait de réduire davantage les niveaux de signal en bande C d’au moins 10 fois sur la piste ou pendant le dernier kilomètre de l’approche finale et le premier kilomètre après le décollage.

Le commissaire de la FCC, Mike O’Reilly, a tweeté à propos de la lettre, déclarant: «Nous pouvons avoir des vols sans fil et sûrs. Les gens raisonnables devraient accepter que l’industrie sans fil américaine n’ait pas plus de limitations de la bande C que la France.

Le problème est l’idée que les systèmes d’atterrissage guidés pour les avions « pourraient être limités en raison des craintes que le signal 5G puisse interférer avec la précision du radioaltimètre d’un avion, sans autres mesures d’atténuation en place », selon la FAA. La bande C 5G et ces radioaltimètres ne fonctionnent pas réellement dans la même bande, mais les bandes sont suffisamment proches pour que la peur existe.

. souligne que le groupe commercial Airlines for America qui représente American Airlines, JetBlue, Delta, FedEx et UPS, entre autres, a menacé de saisir les tribunaux lundi si la FCC ne prend pas de mesures concernant le déploiement de la 5G.

Jusqu’à présent, la réponse de la FAA à la lettre est que « Nous examinons la dernière lettre des sociétés de téléphonie mobile sur la manière d’atténuer les interférences des transmissions 5G en bande C. Les normes de sécurité aérienne américaines guideront nos prochaines actions. »

Mise à jour le 2 janvier à 18 h 07 HE : Ajout de la lettre des PDG de Verizon et AT&T.