Les PDG de Big Oil ont des raisons personnelles de se concentrer davantage sur moins de combustibles fossiles

Alors que la demande du secteur de l’énergie revient et que les experts du marché des matières premières parlent du retour de 100 $ de pétrole, de nouveaux facteurs dans le secteur de l’énergie poussent les producteurs à extraire moins – d’une plus grande discipline budgétaire dans le schiste américain après une décennie de crise à la pression ESG et la façon dont les dirigeants de l’énergie sont payés par les actionnaires.

En 2018, Royal Dutch Shell est devenue la première major pétrolière à lier l’ESG à la rémunération des dirigeants, affectant 10 % des plans d’incitation à long terme (LTIP) à la réduction des émissions de carbone. BP a emboîté le pas, en utilisant des mesures ESG à la fois dans son bonus annuel et son LTIP. Alors que les majors européennes étaient les premières, Chevron et Marathon Oil font partie des sociétés pétrolières basées aux États-Unis qui ont ajouté des objectifs d’émissions de gaz à effet de serre aux plans de rémunération des dirigeants.

Les sociétés pétrolières et gazières rejoignent des dizaines d’entreprises publiques dans tous les secteurs – y compris Apple, Clorox, PepsiCo et Starbucks – qui lient l’ESG à la rémunération des dirigeants. La semaine dernière, l’industriel Caterpillar a créé en dernier lieu le poste de directeur de la durabilité et de la stratégie et a déclaré qu’il lierait désormais une partie de la rémunération des dirigeants à l’ESG.

L’année dernière, 51 % des sociétés du S&P 500 utilisaient une forme de mesures ESG dans leurs plans de rémunération des dirigeants, selon un rapport de Willis Towers Watson. La moitié des entreprises intègrent l’ESG dans les plans de bonus ou d’intéressement annuels, tandis que seulement 4 % l’utilisent dans les plans d’intéressement à long terme (LTIP). Un rapport similaire de PricewaterhouseCoopers (PwC) a révélé que 45% des entreprises du FTSE 100 avaient un objectif ESG dans le bonus annuel, le LTIP ou les deux.

« Nous continuerons de voir le pourcentage d’entreprises [linking ESG to pay] augmenter », a déclaré Ken Kuk, directeur principal des talents et des récompenses chez Willis Towers Watson. Et bien qu’à l’heure actuelle, plus de 95 % des instances de mesures ESG soient des bonus annuels, « il y a une évolution vers des incitations à long terme », il mentionné.

Une enquête connexe menée par la société l’année dernière auprès des membres du conseil d’administration et des cadres supérieurs, a révélé que près de quatre répondants sur cinq (78 %) envisagent de changer la façon dont ils utilisent l’ESG avec leurs plans d’intéressement des dirigeants au cours des trois prochaines années. Cela reflète le débat actuel sur l’objectif plutôt que sur le profit dans le monde de l’entreprise, l’environnement étant la priorité absolue.

Faire pression sur l’industrie des combustibles fossiles

En 2020, le pétrole représentait environ un tiers de la consommation d’énergie des États-Unis, mais était à l’origine de 45% des émissions totales de CO2 liées à l’énergie, selon l’US Energy Information Administration. Le gaz naturel fournissait également environ un tiers de l’énergie du pays et produisait 36 ​​% des émissions de CO2. Les compagnies pétrolières et gazières ont largement abandonné le charbon, qui représentait environ 10 % de la consommation d’énergie et près de 19 % des émissions.

Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur l’ESG et font davantage pression sur l’industrie des combustibles fossiles pour qu’elle réduise son empreinte carbone mondiale et les risques associés pour les opérations et les résultats. « La montée en puissance de la communauté des investisseurs autour de l’ESG entraîne le débat sur le climat [change] », a déclaré Phillippa O’Connor, partenaire de PwC basée à Londres et spécialiste de la rémunération des dirigeants. « Nous ne pouvons pas sous-estimer l’impact que les investisseurs continueront d’avoir au cours des deux prochaines années. »

La contribution des investisseurs a joué un rôle décisif dans la décision déterminante de Shell, ainsi que celles des concurrents qui ont emboîté le pas. Et tandis que la rémunération des dirigeants n’était pas très élevée lors de la réunion des actionnaires d’Exxon Mobil au printemps dernier, l’industrie a été abasourdie lorsque le fonds spéculatif militant pour le climat Engine No. 1 a remporté trois sièges au sein de son conseil d’administration. Le coup d’État, comme il a été décrit sans détour, pourrait finalement réduire la dépendance d’Exxon à l’égard des entreprises basées sur le carbone et l’orienter davantage vers des investissements dans l’énergie solaire, éolienne et d’autres sources d’énergie renouvelables – et dans le processus conduire à des packages de rémunération liés à l’ESG.

« Nous sommes impatients de travailler avec tous nos administrateurs pour tirer parti des progrès que nous avons réalisés pour accroître la valeur actionnariale à long terme et réussir dans un avenir à faible émission de carbone », a déclaré Darren Woods, président-directeur général d’Exxon, dans un communiqué peu après la vote par procuration.

Pendant ce temps, les régulateurs financiers envisagent également le changement climatique comme un facteur à prendre en compte par les investisseurs. La Securities and Exchange Commission a indiqué que la réglementation de la divulgation ESG sera un objectif central sous le nouveau président Gary Gensler, du climat à d’autres facteurs ESG tels que les conditions de travail.

Il n’y a rien de nouveau à inciter les dirigeants d’entreprise à atteindre des objectifs prédéterminés, en particulier pour augmenter les revenus, les bénéfices et les rendements des actionnaires par certains incréments. Les sociétés pétrolières et gazières, en raison de leurs opérations d’extraction dangereuses – des puits de fracturation souterrains aux plates-formes de forage offshore – ont pendant des années établi des incitations pour améliorer la sécurité au travail.

À la suite du scandale de la comptabilité et de la fraude d’Enron en 2001, la satisfaction de nouveaux mandats de gouvernance (Loi Sarbanes-Oxley) a été la base des récompenses. Puis vint une rémunération supplémentaire pour atteindre les objectifs internes fixés en matière de qualité, de santé et de bien-être, de recyclage, de conservation de l’énergie et de service communautaire, le tout inclus dans la responsabilité sociale de l’entreprise. La durabilité est alors devenue le fourre-tout pour établir des mesures de performance des cadres autour de la gérance environnementale, de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI) sur le lieu de travail et des pratiques commerciales éthiques, qui relèvent désormais toutes de l’ESG.

L’ESG est délicat et les objectifs de carbone existants ont des critiques

Bien que la tendance devrait se poursuivre, les experts avertissent que le processus peut être délicat et que les objectifs conçus par les sociétés pétrolières et gazières pour lutter contre le climat ont déjà des critiques.

L’inclusion d’objectifs de réduction des émissions dans les rémunérations des dirigeants peut obliger les sociétés pétrolières et gazières à suivre leurs discours de relations publiques sur le fait d’être de bons citoyens corporatifs. Pourtant, la méthodologie peut être difficile. « Ce n’est pas le quoi, mais le comment », a déclaré Christyan Malek, analyste de l’industrie chez JP Morgan. Par exemple, une entreprise peut indiquer dans quelle mesure elle a réduit ses émissions mondiales de carbone au cours d’une année donnée. « Mais c’est très limité », a-t-il déclaré, « car ils ne divulguent pas leurs émissions par région », qui peuvent varier considérablement d’un endroit à l’autre. « En matière d’intensité carbone, c’est dans le [overall] portefeuille. »

Ou une entreprise peut pratiquer le greenwashing par le biais de compensations carbone. « J’ai des émissions massives, alors je vais [plant] un tas de forêts, et de cette façon je me neutralise », a déclaré Malek – alors que l’entreprise produit toujours la même quantité d’émissions. « Vous divulguez d’une manière qui est meilleure optiquement qu’elle ne l’est en réalité. La divulgation doit aller de pair avec l’indemnisation. »

L’optique selon laquelle les sociétés pétrolières et gazières paient bien pour faire le bien pourrait aider l’image de l’industrie auprès d’un grand public de plus en plus préoccupé par les impacts calamiteux du changement climatique induit par l’homme, exacerbés par le dernier rapport de l’ONU et une série de inondations mortelles, ouragans, vagues de chaleur et incendies de forêt. Mais les experts axés sur le climat et le secteur de l’énergie notent que les objectifs sectoriels ne vont souvent pas assez loin, liés à la réduction de l’intensité des opérations de combustibles fossiles, et non à la production sous-jacente de combustibles fossiles, et ne traitent que des émissions de scope 1 et de scope 2, pas de la Les émissions de Scope 3 qui représentent la plus grande part du problème climatique.

O’Connor a déclaré que les entreprises devraient faire attention à la façon dont elles alignent les mesures ESG avec les incitations. « L’ESG est un ensemble large et complexe de mesures et d’attentes », a-t-elle déclaré. « C’est l’une des raisons pour lesquelles nous voyons un certain nombre d’entreprises utiliser plusieurs métriques plutôt qu’une seule mesure, pour obtenir un meilleur équilibre des considérations et des perspectives sur le forum ESG. Il n’y a pas de solution unique pour tous. politique dans ce domaine, et il y a un danger à essayer d’aller trop vite et de revenir à une sorte de norme. »

La pandémie a placé un hard top inattendu sur les incitations à la rémunération en 2020, et avec l’économie mondiale décimée l’année dernière, le conseil de rémunération de Shell a décidé de renoncer aux primes pour le PDG Ben van Beurden, le directeur financier Jessica Uhl et d’autres cadres supérieurs, et il n’y avait aucun lien direct dans leurs LTIP à la réalisation des objectifs de transition énergétique.

Le secteur de l’énergie a rebondi cette année dans un contexte de forte croissance économique mondiale et la demande de pétrole et de gaz dans un contexte de baisse de l’offre a entraîné une flambée des prix. Cela pourrait inciter les sociétés pétrolières et gazières à produire davantage, mais en même temps, la compensation pour les objectifs de transition énergétique augmentera. Chez Shell, la prime annuelle de 2021 est ciblée à 120 % du salaire de base pour le PDG et le directeur financier, qui restent les mêmes que ceux fixés en 2020, à 1 842 530 $ et 1 200 900 $, respectivement. Dans ce cadre, les progrès de la transition énergétique sont désormais passés de 10 à 15 % du montant total pouvant être attribué. De plus, la transition énergétique fait partie du LTIP qui est acquis dans trois ans, sur la base du rapport annuel 2020 de Shell.

Les prix du pétrole ont fortement rebondi dans un contexte de croissance limitée de l’offre et de la demande après le pire de la pandémie, mais de plus en plus de sociétés pétrolières et gazières lient la rémunération des dirigeants à court et à long terme aux objectifs de transition énergétique, dirigés par Royal Dutch Shell.

Selon une étude McKinsey de 2019, il est de plus en plus évident que l’adoption de l’ESG n’est pas seulement une mode de bien-être, mais que lorsqu’elle est bien faite, elle crée de la valeur. Et cela peut suffire à convaincre davantage de sociétés pétrolières et gazières de le lier à la compensation, en particulier parce que c’est l’un des rares secteurs où l’ESG est existentielle, a déclaré Kuk. « Parfois, nous pensons à l’ESG dans le contexte de faire le bien, et cela fait du bien. Mais je pense toujours qu’il doit y avoir une raison commerciale pour tout. Et ce n’est que lorsque vous avez une raison commerciale que l’ESG prévaudra. «

Le rôle délétère que jouent les émissions de carbone dans le changement climatique continuera de faire pression sur les sociétés pétrolières et gazières pour qu’elles adhèrent à l’objectif de l’Agence internationale de l’énergie d’atteindre le zéro net d’ici 2050. Au-delà du respect des mandats réglementaires, cependant, lier les objectifs de réduction à la rémunération des dirigeants peut être un moteur essentiel pour influer sur le changement.