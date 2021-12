Les PDG de Crypto frappent Capitol Hill : voici à quoi s’attendre

COUVERTURE EN DIRECT: Branchez-vous sur notre couverture de blog en direct par le rédacteur en chef des politiques et réglementations mondiales Nikhilesh De.

Les actifs numériques occuperont le devant de la scène mercredi devant le Congrès.

Le comité complet des services financiers de la Chambre doit se réunir ce matin pour discuter des crypto-monnaies et des pièces stables avec le PDG de Circle Jeremy Allaire, le PDG de FTX Sam Bankman-Fried, le PDG de Bitfury Brian Brooks, le PDG de Paxos Charles Cascarilla, le PDG de la Stellar Development Foundation Denelle Dixon et Coinbase Inc. PDG Alesia Haas (qui est également directeur financier de la société mère Coinbase Global).

Une note d’audience détaille brièvement à la fois les problèmes en suspens actuels sur lesquels les régulateurs se concentrent, tels que les pièces stables, ainsi que l’aspect du marché actuel. Les auteurs de la note concentrent une grande partie de leur attention sur les questions de protection des investisseurs et d’intégrité du marché.

« Les marchés des crypto-monnaies n’ont pas de cadre réglementaire global et centralisé, ce qui rend les investissements dans l’espace des actifs numériques vulnérables à la fraude, à la manipulation et aux abus », indique le mémo, mais il note également que de nombreuses bourses et émetteurs de pièces stables ont reçu des licences de transfert de fonds ou des chartes de fiducie. , et Paxos en particulier a une charte de fiducie conditionnelle par l’intermédiaire du Bureau du contrôleur de la monnaie, un régulateur bancaire fédéral.

Et contrairement à certaines des audiences précédentes tenues par le comité, la réunion d’aujourd’hui sera une audience complète du comité, donnant à chacun des plus de 50 membres une chance de poser des questions ou de clarifier toute préoccupation qu’ils ont au sujet de l’industrie.

À commencer par la présidente @RepMaxineWaters. Elle est une force puissante contre les banques et protège les consommateurs. Son personnel a été très ouvert à discuter de ces questions et à en apprendre davantage. Bien qu’elle puisse être critique, elle s’est intéressée aux cas d’utilisation non financiers comme les NFT. pic.twitter.com/XYApa14O7Q – Ron Hammond (@RonwHammond) 7 décembre 2021

Marathon de la cryptographie

Les législateurs ne devraient pas débattre du bien-fondé d’une proposition législative spécifique visant à réglementer la cryptographie au cours de cette audience, bien que le représentant Warren Davidson (R-Ohio) ait déjà tweeté à propos de sa loi sur la taxonomie des jetons, qui a été introduite à plusieurs reprises mais n’a pas été voté par la Chambre.

Cependant, divers rapports de groupes de réglementation et demandes de régulateurs spécifiques peuvent être discutés, comme le rapport du groupe de travail du président sur les marchés financiers du mois dernier sur la réglementation des pièces stables.

La loi sur la taxonomie des jetons demande une audience depuis 2018. Demandez à @RepMaxineWaters et @PatrickMcHenry de le remarquer pour l’audience sur l’engagement des services financiers de la Chambre du 8/12/21 sur « Les actifs numériques et l’avenir de la finance ». #PassTTA – Warren Davidson (@WarrenDavidson) 5 décembre 2021

Les déclarations des témoins décrivent en grande partie les activités des divers responsables de la cryptographie et fournissent des suggestions sur la manière dont les législateurs peuvent remédier aux lacunes réglementaires.

Allaire de Circle a souligné le manque actuel de réglementations spécifiques sur les pièces stables dans ses remarques préparées – un sujet de préoccupation clé pour les régulateurs.

« Il y a beaucoup de travail à faire pour définir les exigences de réserve, de liquidité et de capital, ainsi que les exigences de gestion des risques et de résilience opérationnelle pour les émetteurs de pièces stables à l’échelle mondiale », a déclaré Allaire dans son discours d’ouverture.

Brooks, l’ancien contrôleur par intérim qui a brièvement dirigé Binance.US avant son rôle dans BitFury, a déclaré que les activités de cryptographie se déroulent déjà en dehors du cadre réglementaire, mais il est logique qu’une proposition législative place ces activités sous la supervision des régulateurs fédéraux.

Il a cité les émetteurs de pièces stables comme exemple, demandant s’il était « cohérent de prendre la position que seules les banques devraient être autorisées à émettre des pièces stables, mais ensuite de ne pas accorder de chartes bancaires aux plus grands émetteurs de pièces stables ».

Le comité sénatorial des banques suivra une audience sur les pièces stables mardi prochain.