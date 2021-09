Les PDG de Walmart, Macy’s, Gap, Nordstrom et Capri se tournent vers l’avenir – WWD

Alors que les mannequins défilaient sur le podium pour la Fashion Week de New York, les chefs de la mode et de la vente au détail se concentraient sur l’investissement fixé au centre-ville de Wall Street.

Jeudi, un défilé de PDG de grande envergure a pris la parole lors de la conférence annuelle de vente au détail de Goldman Sachs, présentant leur vision de l’avenir post-pandémique, taquinant les acquisitions potentielles et vantant leur nouvelle expertise numérique.

Les détails des 18 derniers mois environ chez Macy’s Inc., Walmart Inc., Nordstrom Inc., Capri Holdings et Gap Inc. pourraient tous être différents, mais une grande partie du récit est la même – les entreprises de consommation ont réussi à naviguer dans la pandémie étonnamment bien et ont utilisé la perturbation pour se réoutiller.

Alors que la variante Delta et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement continuent d’être vexantes, les principaux dirigeants de l’industrie regardent au-delà du coronavirus avec des plans pour gagner gros dans le nouveau monde. Ici, un aperçu des vacances, du livre de jeu post-pandémique et au-delà.

Macy’s

Macy’s Inc. attire de nouveaux clients, renforce la confiance à Wall Street et reste optimiste sur des gains sains pour le reste de l’année.

Mais tout en transcendant avec succès la chaîne d’approvisionnement et les vents contraires du COVID-19 cette année, en 2022, de nouveaux vents contraires pourraient se produire, notamment l’inflation, l’augmentation des frais de livraison, la promotion des prix et les défis « repassant » les solides gains de ventes cette année résultant du retour des consommateurs. pour socialiser et faire du shopping après avoir été enfermé par COVID-19.

« Nous avons réussi à réengager notre principal client tout au long de la pandémie et le gros titre pour nous est de pouvoir attirer de nouveaux clients », a déclaré Jeff Gennette, président et chef de la direction de Macy’s Inc..

Au dernier trimestre, “Nous avons dépassé les attentes pour le troisième trimestre consécutif”, a déclaré Gennette. Le détaillant a déclaré un bénéfice net de 345 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 juillet, les ventes ayant atteint 5,65 milliards de dollars contre 3,56 milliards de dollars un an plus tôt.

“Nous avons donc un élan”, a déclaré Gennette, ajoutant que Macy’s est motivé par des efforts de fidélisation et de personnalisation centrés sur les données, la science des prix, la gestion des stocks et l’agilité pour ajuster son large luxe à une offre hors prix. Il a également cité la nouvelle tendance de Macy à ajouter des catégories qui n’étaient pas disponibles auparavant – fitness à domicile, animaux de compagnie, loisirs de plein air – ainsi qu’à développer les jouets grâce au nouveau partenariat avec Toys ‘R’ Us.

« Les consommateurs ont de l’argent à dépenser et nous sommes simplement convaincus que les dépenses continueront, même avec tous les [coronavirus] restrictions qui pourraient venir avec les nouvelles variantes, les changements dans le retour au travail ou avec ce qui se passe avec la chaîne d’approvisionnement. Et tout au long de cela, nous avons saisi toutes les opportunités pour capitaliser sur l’étendue de notre offre avec tous ces modèles de demande des consommateurs en évolution, et tout simplement très fiers de notre équipe et de la façon dont ils ont répondu. Ce niveau de réponse, ce niveau d’agilité va être essentiel pour que nous maintenions notre élan quel que soit notre chemin jusqu’en 2022 », a déclaré le PDG.

Le PDG de Walmart, Doug McMillon, Mark Lennihan/Photo de courtoisie

Walmart

Les acheteurs continuent de dépenser de l’argent à un rythme sain, malgré les incertitudes causées par la pandémie.

“Le consommateur se porte plutôt bien et il dépense de l’argent et nous ne voyons pas un arrêt brutal à cela”, a déclaré le PDG Doug McMillon. « Vous avez, bien sûr, un continuum de niveaux de revenus et de niveaux de richesse aux États-Unis et il y aura beaucoup de gens avec une grande capacité de dépenses. Pour les clients à l’extrémité inférieure de cette échelle, les taux de salaire augmentent. Alors que nous envisageons l’année prochaine et aux États-Unis en particulier, et dans une certaine mesure d’autres marchés, je pense que c’est l’une des choses, en plus de certaines des choses qui se produisent avec diverses formes d’aide gouvernementale, qui causera nous d’avoir un consommateur [who] est fort depuis un certain temps.

McMillon a ajouté que les consommateurs, après plus d’un an de verrouillage et de quarantaine forcée, seront impatients de célébrer les prochaines vacances entre amis, avec tous les accompagnements.

Pendant ce temps, les problèmes de chaîne d’approvisionnement continuent de tourmenter l’ensemble de l’espace de vente au détail et McMillon a déclaré que Walmart ne s’en sortait pas mieux, avec des pénuries de conteneurs, un manque de main-d’œuvre et des prix plus élevés dans tout le système.

“Il y a donc beaucoup de choses à surmonter et cela nécessite de la créativité et de la flexibilité”, a déclaré le responsable chevronné de la vente au détail, ajoutant que changer de source à différents points de la chaîne d’approvisionnement est le moyen numéro un pour atténuer les pressions.

Pourtant, il a déclaré qu’il y avait beaucoup de place pour le détaillant de grande distribution, qui a enregistré 4,2 milliards de dollars de bénéfice net consolidé au cours des trois derniers mois, pour se développer, en particulier dans les catégories maison, alimentation et vêtements, à la fois en ligne et dans les magasins.

“Je vois tellement d’opportunités pour nous du côté du commerce électronique d’ajouter des références et d’ajouter des marques pour améliorer notre exécution”, a déclaré McMillon. « Et bien que nous ayons connu une croissance énorme au cours des deux dernières années, il y a juste beaucoup plus d’avantages devant nous dans l’habillement. »

John Idole

Corsaire

John Idol, PDG de Capri Holdings, n’a pas fini de bâtir un empire même s’il s’apprête à remettre les rênes de l’entreprise l’année prochaine à Joshua Schulman, qui a récemment été nommé PDG de Michael Kors et héritier présomptif.

Idol a fait entrer Michael Kors en bourse en 2011 et a décidé de créer le prochain groupe de luxe, en rassemblant Versace et Jimmy Choo – et le PDG a crié lors de la conférence que ces marques ont toutes encore une croissance à venir.

« Les marques de luxe sont évidemment construites autour de la qualité, du patrimoine, de l’histoire, de la narration et aussi autour de la mode. Aujourd’hui, le luxe est à la mode et c’est amusant, mais les gens veulent investir dans des choses qui résisteront à l’épreuve du temps », a déclaré Idol. “Et je pense que nous avons maintenant des entreprises qui résistent vraiment à l’épreuve du temps.”

Et Idol garde les yeux ouverts.

« Il y avait beaucoup de craintes sur le marché quant à notre capacité à acquérir des entreprises, à exécuter ces acquisitions et à rembourser la dette. Et je pense qu’étant donné la croissance de Versace, maintenant la croissance renouvelée de Jimmy Choo, je pense, nous avons prouvé que nous pouvons le faire », a-t-il déclaré.

La société prévoit de passer un certain temps à rembourser davantage de dettes en premier, mais Idol a déclaré qu’elle aurait “très, très peu de dettes” à la fin de l’année prochaine.

“Nous serons donc dans une position très solide pour être sur le marché pour au moins une acquisition supplémentaire”, a-t-il déclaré. “Et notre objectif est, espérons-le, de le faire au cours des deux prochaines années environ si un actif de qualité devient disponible.”

Erik Nordstrom Patrick MacLeod/Nouvelles des chaussures

Nordstrom

Nordstrom est connu pour son obsession du service client et découvre maintenant que suivre les acheteurs d’aujourd’hui nécessite de nouvelles astuces.

« Nous avons toujours donné la priorité au client », a déclaré le PDG Erik Nordstrom. “Mais au cours des deux dernières années, nous avons assisté à une transformation… ce que le client veut et où et comment le client fait ses achats.”

C’est un changement auquel Nordstrom s’est préparé, en partie en cherchant à desservir les marchés avec un groupe de magasins qui remplissent chacun leur propre fonction et se renforcent mutuellement, des magasins principaux au magasin à prix réduit et au concept de service Nordstrom Local.

Sonia Syngal, chef de la direction, Gap Inc.

Écart

Sonia Syngal est entrée dans le bureau du coin en tant que présidente et chef de la direction de Gap en mars 2020 – juste au moment où le monde s’est effondré.

Elle a utilisé ce début difficile pour regarder l’entreprise avec un œil neuf et élargir les possibilités de l’entreprise, qui possède Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta.

Sous sa direction, Gap s’est lancé dans la maison avec Walmart et a fait équipe avec Kanye West, Old Navy se développe dans le domaine des grandes tailles et plus encore.

“Alors que nous pensons à l’avenir, il y a tellement de choses à venir”, a déclaré Syngal. «Nous doublons nos investissements dans ces marques et investissons dans notre stratégie simple de croissance de ces marques de style de vie axées sur les objectifs. Et nous le voyons. Ces quatre marques ont une grande portée. Ils existent depuis longtemps. Et ils ont une santé et une notoriété de marque très élevées, ce qui nous donne la possibilité de les développer, à la fois dans les catégories dans lesquelles nous sommes actifs aujourd’hui, à savoir les vêtements et les accessoires.

«Mais aussi, alors que nous pensons aux tendances de consommation à long terme, les tendances étant le centrage sur la maison et la culture du corps à la maison que COVID-19 a alimentée, ainsi que le bien-être dans nos marques, nous pensons que la permission d’explorer l’expansion dans plusieurs catégories et par conséquent, des dépenses plus adressables », a-t-elle déclaré. « Donc beaucoup d’avance sur le prochain horizon, et en particulier pour les 12 mois, les investissements que nous réalisons dans le marketing et dans la technologie, nous pensons qu’ils permettront l’accélération à laquelle nous nous attendons. »

En plus d’une nouvelle réflexion, Syngal apporte une réelle ampleur à l’effort et a noté que la société a une entreprise pour enfants de 4 milliards de dollars, une entreprise de denim de 3 milliards de dollars et une entreprise active de 4 milliards de dollars.