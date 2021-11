Les PDG et les directeurs généraux s’impliquent davantage dans le processus de prise de décision technologique : rapport

Les podcasts et vidéos locaux gagnent également progressivement en importance

La pandémie de Covid-19 a accéléré l’investissement dans la technologie ou les actifs technologiques. Dans le but de gérer un environnement plus rentable, de plus en plus de PDG ou de directeurs généraux s’impliquent dans le processus de prise de décision technologique. Ils recherchent également des chefs d’entreprise et des parties externes telles que des analystes, des consultants pour des informations plus approfondies et de meilleures affaires, selon The ‘Media Guide’ for Indian Tech Marketers by Merkle B2B, une agence de la maison de dentsu India et Bloomberg Quint. Fait intéressant, les organisations montrent une préférence pour les fournisseurs de technologies ayant une position claire et éthique sur la confidentialité des données.

L’étude a été menée avec des CIO (Chief Information Officer) et des ITDM (IT Decision Maker) indiens pour comprendre le point de vue des acheteurs de technologies indiens et les facteurs qui influencent leurs décisions. L’étude est basée à la fois sur des enquêtes par e-mail et sur des entretiens en face à face et la taille de l’échantillon comprend 60 organisations dont 30 entreprises et 30 petites et moyennes entreprises et start-ups.

« Notre intention est d’obtenir une compréhension sur le terrain du monde en évolution des acheteurs de technologies et de découvrir des informations qui peuvent aider les spécialistes du marketing technologique à prendre des décisions éclairées. Notre objectif est d’aider les spécialistes du marketing à stimuler leur réflexion sur l’avenir du marketing tout en obtenant des idées exploitables qui peuvent avoir un impact sur les entreprises et, en fin de compte, à renforcer leur approche continue du marketing basé sur les personnes », a déclaré Abhay Kulkarni, MD, Merkle DWA.

Selon le rapport, les podcasts et les vidéos locaux gagnent également progressivement en importance dans les organisations traditionnelles et les start-ups. 80 % des organisations traditionnelles et 73 % des startups préfèrent utiliser des podcasts et des vidéos locaux avec leurs contenus mondiaux pour renforcer le contexte. Cependant, les organisations traditionnelles sont plus enclines aux vidéos locales et au contenu écrit localement par rapport aux vidéos et podcasts mondiaux. D’autre part, les startups ont une préférence significative pour les podcasts mondiaux et locaux, respectivement 87 % et 23 %.

Par ailleurs, 73 % des organisations traditionnelles continuent à accorder de l’importance aux conférences et événements, contre 53 % des startups les préférant dans le cadre du processus de décision d’achat de nouvelles technologies. Les startups trouvent les magazines technologiques en ligne très fiables pour les aider dans leur processus de prise de décision en matière d’achat de technologies. Alors que 100% des start-up valorisent ces magazines, seules 60% des organisations traditionnelles les trouvent pertinents. En outre, 40 % des entreprises en démarrage et 23 % des entreprises traditionnelles font confiance au contenu vidéo mondial pour identifier un fournisseur de technologie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.