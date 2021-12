Les PDG s’attendent à une croissance de 9 à 10 % pour l’exercice en cours : sondage CII

Un grand nombre de PDG interrogés ont cependant semblé inquiets de l’impact de la nouvelle variante COVID Omnicron sur les services et le secteur manufacturier.

L’économie indienne est prête pour un fort rebond de la fiscalité actuelle, affichant un taux de croissance de 9 à 10 pour cent, selon un sondage mené auprès des PDG auprès des membres du Conseil national de la CII.

En ce qui concerne la croissance, environ 10% des PDG interrogés estiment qu’elle pourrait même dépasser les 10% en 2021-2022, a indiqué dimanche la CII dans un communiqué. « L’accent mis par le gouvernement sur les travaux publics, les interventions opportunes pour augmenter les liquidités et plusieurs réformes menées au cours des derniers mois, notamment l’assouplissement des réglementations, le programme d’incitations liées à la production, le RoDTEP et plusieurs autres réformes audacieuses ont renforcé l’optimisme quant à une croissance économique plus élevée », a déclaré le président de CII. Télévision Narendran.

Le sondage est basé sur les réponses d’environ 100 PDG. En ce qui concerne l’impact d’Omicron sur les entreprises, 55% des PDG interrogés s’attendent à ce que le secteur des services soit affecté négativement en raison de la propagation de la nouvelle variante du coronavirus, tandis que 34% des PDG ont indiqué que cela pourrait avoir un impact négatif sur la fabrication. Activités.

Selon le sondage des PDG, 56 % des personnes interrogées ont indiqué que l’économie connaîtrait une croissance de l’ordre de 9 à 10 % en 2021-2022, tandis que 10 % des personnes interrogées s’attendaient à un taux de croissance supérieur à 10 %. cet exercice, a déclaré CII.

Les personnes interrogées étaient également optimistes quant aux sentiments concernant leur entreprise, 35% des PDG indiquant que l’augmentation des revenus cette année était de l’ordre de 10 à 20% par rapport à l’année pré-COVID (2019-20), tandis qu’un autre 33 pour cent s’attendaient à un bond plus important de plus de 20 pour cent.

Il a en outre déclaré qu’environ 35% des PDG interrogés s’attendaient à une augmentation de plus de 20% des bénéfices bruts par rapport à l’année pré-Covid, tandis que 17% ont indiqué une augmentation de 10% à 20%.

Cet optimisme parmi les PDG est malgré le fait que plus d’un tiers d’entre eux (70%) observent que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement causaient des problèmes dans la circulation des marchandises dans leur secteur d’activité, selon le communiqué.

De plus, compte tenu de la reprise de l’activité commerciale cette année, 59 % des PDG ont noté que l’utilisation des capacités dans leurs entreprises était actuellement de l’ordre de 70 à 100 %, tandis que 18 % d’entre eux estimaient qu’elle pourrait être supérieur à 100 pour cent.

Près d’une proportion similaire (62%) des PDG interrogés prévoyaient que les dépenses en capital de leurs entreprises pour l’année 2022-2023 pourraient atteindre 500 crores de roupies.

En outre, 71 % des PDG interrogés ont indiqué qu’ils n’avaient pas levé de ressources sur les marchés indiens ou mondiaux au cours de l’année écoulée, tandis que 18 % d’entre eux ont déclaré avoir levé des dettes et 11 % ont déclaré avoir levé des fonds propres dans les marchés indiens ou mondiaux au cours de la dernière année.

Concernant la croissance attendue des exportations, 35% des PDG interrogés ont indiqué jusqu’à 20% d’augmentation des exportations par rapport à l’année pré-Covid 2019-2020, tandis que 24% ont estimé que cela resterait le même qu’au cours de l’exercice 20.

Fait intéressant, environ 10% des PDG ont indiqué une croissance de plus de 50% des exportations de leurs entreprises au cours de l’année en cours par rapport à l’année pré-COVID 2019-2020.

Sur le front des importations, 73 pour cent des PDG ont indiqué que moins de 10 pour cent de leurs produits importés provenaient de Chine, tandis que 22 pour cent ont déclaré que la part de leurs importations en provenance de Chine pourrait être de l’ordre de 10 à 25 pour cent. cent.

