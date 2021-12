Les PE/VC encaissent plus de Rs 23 000 cr via 24 introductions en bourse en 2021

Dans l’ensemble, 24 entreprises qui ont levé des fonds ont été soutenues par des sociétés de PE/VC (capital-investissement et capital-risque), offrant des rendements importants à ces premiers investisseurs par le biais de l’offre à la vente (OFS).

Par Ruchit Purohit

L’année 2021 a été une année record non seulement pour les entreprises qui mobilisent des capitaux sur les marchés publics, mais également pour les entreprises de PE/VC qui ont trouvé des sorties. Au 8 décembre, plus de 55 entreprises ont lancé des introductions en bourse au cours de l’année, écrasant Rs akh crore, le plus élevé jamais enregistré en une décennie.

Dans l’ensemble, 24 entreprises qui ont levé des fonds ont été soutenues par des sociétés de PE/VC (capital-investissement et capital-risque), offrant des rendements importants à ces premiers investisseurs par le biais de l’offre à la vente (OFS).

Les sponsors financiers ont vendu des actions d’une valeur de Rs 483 crore via 24 IPO en 2021, ce qui est 192% plus élevé que les actions d’une valeur de Rs 8 028 crore vendues via cinq IPO en 2020, selon les données compilées par Prime Database. Une grande partie de l’argent total levé en 2021 était via OFS par des investisseurs existants, s’élevant à Rs 523 crore, au 8 décembre.

La confiance parmi les sociétés levant des fonds et les PE/VC cherchant à sortir a été principalement alimentée par la forte hausse des marchés, la participation accrue des détaillants et les flux records venant vers les marchés émergents comme l’Inde. L’Inde est devenue une destination d’investissement de premier plan pour les investisseurs étrangers parmi d’autres marchés émergents. La plus grande offre publique indienne de One97 Communications, la société mère de Paytm, a enregistré le déchargement le plus élevé de la part des sponsors financiers à hauteur de Rs 09 crore lors de sa vente initiale d’actions de 18 300 crores, suivie de sorties dans CarTrade Tech (Rs 12 crore), et PB Fintech (Rs 75 crore).

S’adressant à FE, Pankaj Kalra, directeur exécutif des ventes chez Kotak Mahindra (Royaume-Uni), a déclaré : « Les principales raisons qui ont conduit à un nombre plus élevé de sorties via des introductions en bourse sont les marchés des capitaux solides et les évaluations solides que certaines des entreprises ont pu à réaliser dans les introductions en bourse. Ceci s’explique par de forts flux d’investisseurs, tant nationaux qu’étrangers ; l’appétit des investisseurs pour les entreprises de haute qualité avec de bonnes équipes de gestion et des perspectives de croissance ».

Selon les analystes, les investisseurs en PE/VC investissent généralement dans des sociétés avec une vision de sortie au meilleur moment, généralement entre 2 et 5 ans. La frénésie des introductions en bourse de l’Inde a encouragé ces investisseurs à se joindre au rallye, car de telles conditions ne devraient pas se produire de si tôt. Selon Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities, « La plupart des introductions en bourse en 2021 étaient des offres à la vente et non une nouvelle émission. Les investisseurs en capital-risque et en capital-investissement investissent pour une période limitée dans le but de sortir de leur investissement dans 2 à 5 ans. Les conditions haussières en 2021 ont encouragé ces investisseurs à se retirer (au moins une partie de leur participation – sinon entièrement) car de telles conditions haussières pourraient ne pas durer longtemps ou revenir bientôt ».

En outre, un déplacement progressif de l’allocation des capitaux en Occident de la Chine vers l’Inde a également entraîné une augmentation des sorties de PE/VC et des entrées de capitaux dans les start-ups technologiques et de commerce électronique dans le pays. À l’avenir, malgré les vents contraires à court terme sur l’ensemble des marchés indiens, les sociétés de courtage ont présenté des perspectives globales positives pour 2022 pour les marchés primaires, car davantage d’entreprises technologiques et d’autres licornes devraient arriver sur les marchés, alimentant davantage de sorties de capital-investissement investisseurs. Cependant, l’état des marchés et la croissance économique au cours de la période seront un facteur clé à surveiller, selon les analystes. « Le niveau des sorties en 2022 dépendra de l’état des marchés, de la reprise économique globale et de nombreux autres facteurs », a déclaré Kalra.

La qualité de l’équipe de gestion et de la gouvernance, la dynamique sous-jacente des affaires et du marché, une solide position concurrentielle/de leadership dans leur secteur respectif joueront également un rôle dans les investisseurs à la recherche d’une sortie. Le potentiel de croissance et la capacité de faire évoluer l’entreprise seront des facteurs clés qui favoriseront le succès des inscriptions.

