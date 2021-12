Les PE/VCs investissent 6,8 milliards de dollars dans des entreprises indiennes en novembre : rapport

En novembre 2020, ces investisseurs à haut risque avaient injecté 3,9 milliards de dollars, tandis qu’en octobre, le total des investissements s’élevait à 13,1 milliards de dollars, selon les données mensuelles partagées par le lobby industriel IVCA et le cabinet de conseil EY.

Les investissements des fonds de capital-investissement et de capital-risque en novembre s’élevaient à 6,8 milliards USD sur 102 transactions, ce qui est le double en valeur par rapport à la période touchée par la pandémie il y a un an, mais la moitié des paris du mois d’octobre précédent, selon un rapport.

Les investissements totaux au cours des 11 premiers mois de l’année ont atteint 72,6 milliards de dollars, soit 53% de plus que le record absolu pour une année atteint en 2020, a-t-il déclaré.

En novembre, l’activité a été dominée par 2,4 milliards de dollars d’investissements dans des start-ups et des sorties de sociétés de capital-investissement dans neuf introductions en bourse, a déclaré Vivek Soni, partenaire d’EY.

« Bien que l’Inde se soit retrouvée dans une situation idéale macro-économique et géopolitique, des risques à la baisse subsistent. La hausse de l’inflation intérieure en raison de la flambée des prix mondiaux de l’énergie, tout ralentissement potentiel du programme de réforme du gouvernement en vue des prochaines élections importantes dans les États et la menace d’une nouvelle troisième vague COVID entraînée par une nouvelle variante restent des ralentisseurs clés à surveiller dans le prochain mois », a-t-il ajouté.

Le mois de novembre a enregistré 17 transactions importantes de plus de 100 millions de dollars chacune, qui totalisaient à elles seules 5,4 milliards de dollars, tandis que les investissements pure play en PE et VC (à l’exclusion de ceux dans les infrastructures et l’immobilier) s’élevaient à 5,7 milliards de dollars, a-t-il indiqué.

Les transactions les plus importantes en novembre incluent le rachat de 1,5 milliard de dollars d’Encora Digital par Advent et l’investissement de 840 millions de dollars dans Dream11 par un groupe d’investisseurs comprenant Falcon Edge, D1 Capital, Tiger Global, TPG et d’autres, a-t-il déclaré, ajoutant que la technologie était le favori. secteur des investissements, suivi du commerce électronique.

Le mois a enregistré 21 sorties pour 3,6 milliards de dollars, contre 974 millions de dollars en novembre 2020 et 5,3 milliards de dollars en octobre. Le total des fonds levés pour des investissements futurs s’élevait à 610 millions de dollars, contre 20 millions de dollars en novembre 2020 et 70 millions de dollars en octobre 2021, selon le rapport.

