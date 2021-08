Les peaux de survivants du cénobite ont été divulguées et Kirsty Cotton taquine

in

The Dead by Daylight Chapter 21 PTB est sorti et des informations sur les nouveaux skins de survivants DBD ont fait surface après l’arrivée du leader de Cenobite, Pinhead.

Tout le monde savait à peu près que le célèbre prêtre S&M de Hellraiser de Clive Barker rejoignait le jeu grâce à plusieurs indices. Vous pouvez maintenant enfiler ses grosses bottes, enfiler son cuir et vous faire percer toutes ses épingles au visage en jouant à la version de test publique.

Alors que les fans d’horreur sont heureux de voir le retour du sadique de l’enfer, son arrivée s’accompagne du manque de proies fraîches à torturer.

Morts à la lumière du jour | Bande-annonce du chapitre 21

BridTV

4254

Morts à la lumière du jour | Bande-annonce du chapitre 21

https://i.ytimg.com/vi/MbnJuaROV7s/hqdefault.jpg

846192

846192

centre

13872

Survivant DBD Pinhead

Il n’y a pas de nouveau survivant pour Pinhead dans Dead by Daylight, mais il y a des rumeurs selon lesquelles un arrivera plus tard.

Les fuites de DBD rapportent que la viande fraîche arrivera dans la v5.3.0. Le patch du leader Cenobite est la mise à jour v5.2.0, donc l’humain unique devrait arriver dans le jeu ensuite.

Quant à savoir pourquoi il n’y a pas de proie au lancement, il est suggéré que les problèmes de licence sont à blâmer pour le tueur et le survivant libérés séparément. Il est important de noter que rien de tout cela n’est officiel, mais la source avait raison sur la date de lancement du chapitre 21 PTB et son monstre.

Dead by Daylight Kirsty Cotton

Il y a une certaine croyance en ligne que Kirsty Cotton pourrait rejoindre le jeu car son actrice, Ashley Laurence, a suivi Dead by Daylight sur Twitter.

Cependant, cela ne signifie pas qu’elle rejoindra définitivement le phénomène de l’horreur car sa page montre qu’elle soutient et partage de nombreux travaux liés à Hellraiser. Kirsty Cotton est un protagoniste récurrent de la série, mais il est possible que le comportement Interactive puisse simplement ajouter une personne originale de sa propre création.

Nouveaux skins de survivants

Les fuites de DBD rapportent qu’il y aura 11 skins pour le nouveau survivant au chapitre 21.

Pinhead aurait deux styles, tandis que quatre des costumes de la proie non confirmée seraient composés uniquement de pièces de jambes et de torse. Aucun prix n’est mentionné pour peut-être Kirsty, mais le costume légendaire Pinhead coûtera 1 485 cellules auriques, l’autre au prix de 1 080.

NETFLIX : Pourquoi Stranger Things quitte DBD

Dans d’autres nouvelles, Fortnite: heure de début de la coupe Wonder Woman et points pour gagner un skin