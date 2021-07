Les peaux les plus moites de Fortnite

ESTNN répertorie les cinq skins Fortnite les plus en sueur de l’histoire.

Fortnite Battle Royale a considérablement évolué depuis sa sortie en 2017. Au lancement, les joueurs disposaient d’une sélection limitée de tenues de personnages, communément appelées skins, avant qu’Epic Games n’encaisse massivement. L’état actuel de Fortnite offre plus de collaborations et de choix cosmétiques uniques que peut-être tout autre jeu sur le marché. Cependant, au fur et à mesure que les tenues des personnages se développaient, les joueurs aussi.

Beaucoup utilisent le terme « sueur » pour identifier ceux qui connaissent mieux les mécanismes de Fortnite que le joueur moyen. Vous les avez vus, ceux qui vous foncent dessus en toute confiance, construisant et éditant plus rapidement que la vitesse de la lumière. Ces types de joueurs sont partout et il existe un ensemble particulier de skins qu’ils aiment utiliser dans le jeu.

Aujourd’hui, ESTNN met en évidence les cinq skins Fortnite les plus en sueur dans l’espoir d’aider quiconque à éviter de rencontrer le prochain vainqueur de la Coupe du monde dans des modes de jeu compétitifs ou occasionnels.

Aura

Aura est peut-être le skin le plus couramment trouvé en mode Arena. Epic Games a introduit le skin en mai 2019, et de nombreux joueurs bien connus continuent d’utiliser ce skin dans des tournois de haut niveau. Les développeurs ont même récemment honoré le double champion FNCS Malachi «Reverse2k” Greiner avec un ensemble comprenant Aura et certains de ses autres produits cosmétiques préférés.

Elle est incontournable pour la plupart en raison de son modèle de personnage plus petit, qui permet plus de visibilité et un champ de vision plus clair. Attendez-vous à voir beaucoup de sueurs représentant Aura dans tous les modes de jeu, pas seulement Arena.

Dynamo

Epic Games a sorti le skin Dynamo sur le thème de Luchador en juillet 2018, et il est devenu un choix de skin instantané pour les joueurs de haut niveau. Rendu célèbre par Dmitri “Mitr0” Van de Vrie, Dynamo est un signe infaillible d’un joueur qui pourrait vous mettre en boîte et vous envoyer faire vos bagages dans le hall en un clin d’œil. D’autres sur cette liste ont usurpé le “Peau Mitr0” au cours de la dernière année, mais il a gagné une place légitime sur la liste des peaux moites. Approchez toujours un joueur Dynamo avec prudence et beaucoup de matériel.

Sans bornes

Peut-être le plus controversé de cette liste, l’ensemble Boundless de Fortnite a laissé une marque importante dans l’histoire du jeu. Ces skins permettent une personnalisation complète au goût de chaque joueur. Les joueurs compétitifs ont sauté dans ce train en marche, utilisant des peaux entièrement blanches et noires pour exploiter les ombres et l’éclairage de Fortnite, et d’autres ont fait de chaque super-héros le leur, combinant des costumes, des yeux et des logos de différentes couleurs.

Alors que les skins Boundless sont le numéro un d’un joueur en sueur, Epic les a depuis désactivés dans les listes de lecture compétitives. Néanmoins, ayez très peur si vous rencontrez un adversaire qui secoue cette peau dans des modes de jeu non compétitifs. On ne sait pas si Epic autorisera le jeu Boundless dans l’arène ou les tournois de sitôt.

Sirène

Siren est une tenue de personnage rendue célèbre par le joueur professionnel Benjy “benjyfishy” Fish, qui est actuellement en compétition pour NRG Esports. La légende de Fortnite a abandonné le skin Fishstick et a fait la transition vers Siren après son entrée dans la boutique d’objets le 18 avril 2020. Depuis lors, les halls contiennent plusieurs skins Siren avec n’importe quelle combinaison de la pioche Star Wand ou Leviathan. Plusieurs autres joueurs professionnels ont emboîté le pas, et beaucoup appellent cette sélection en sueur la peau de Benjy.

Peaux de football

Les skins de football sont ce que la plupart appellent les plus en sueur de l’histoire de Fortnite. Le premier groupe est arrivé dans la boutique d’objets de Fortnite le 15 juin 2018. Les joueurs ont immédiatement afflué vers ceux-ci pour leurs propriétés personnalisables, y compris la couleur et le numéro au dos de chaque maillot. Les duos roulaient souvent avec la même combinaison, et d’innombrables joueurs professionnels de l’époque représentaient fièrement ces tenues. Les skins de football ont cimenté leur place dans l’histoire de Fortnite et il est encore courant de les trouver dans le jeu de nos jours.

Avons-nous manqué un sur la liste? Faites-le nous savoir sur Twitter @ESTNN. Restez à l’écoute pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

La publication The Sweatiest Skins In Fortnite est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.