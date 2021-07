Les pêcheurs accusent Boris d’avoir tué des zones de pêche avec des plans verts | Politique | Nouvelles

Brexit : l’accord de pêche de Boris Johnson critiqué par Mummery

La décision du gouvernement d’étendre rapidement les zones marines couvertes d’éoliennes réduirait encore leurs possibilités de pêche, craignent-ils. La Fédération nationale des organisations de pêcheurs a déclaré que « l’échelle colossale de l’expansion est difficile à comprendre » et « empiéterait largement sur les zones de pêche coutumières ». Downing Street veut créer 60 000 emplois dans l’éolien offshore d’ici 2030 en augmentant la capacité de 22 gigawatts à 154 gigawatts.

Un virage similaire vers les énergies renouvelables est prévu par le président français Emmanuel Macron, car il espère montrer la voie dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

Barrie Deas, directeur général de la NFFO, a déclaré : « Nous avons déjà constaté les effets de déplacement des bateaux de pêche par les parcs éoliens déjà en place, et il s’agit d’une expansion massive.

Lors d’un briefing avec des journalistes hier, il a souligné que les parcs éoliens et les câbles de fond marin les reliant au réseau réduisaient les zones de pêche.

Les turbines modernes sont maintenant cinq fois plus grandes qu’au moment de leur déploiement initial et sont maintenant construites à plus de 100 km du rivage dans des eaux de plus de 50 mètres de profondeur.

M. Deas a également accusé le gouvernement d’avoir « redoré son blason écologique » en créant 40 aires marines protégées.

Il a déclaré que les changements avaient forcé les chalutiers néerlandais dans « des zones vierges qui n’avaient jamais été pêchées auparavant ».

Le NFFO a demandé plus de temps pour examiner quelles méthodes de pêche étaient compatibles avec les objectifs environnementaux de ces aires protégées.

Les écologistes ont contesté l’approche du lobby de la pêche, insistant sur le fait que la décision du gouvernement de faire respecter les aires marines protégées est “bienvenue et attendue depuis longtemps”.

Charles Clover, directeur exécutif de la Blue Marine Foundation, a déclaré que 60% des stocks britanniques évalués scientifiquement étaient toujours surexploités.

Il a déclaré au FT : « De toute façon, toutes les méthodes de pêche ne sont pas susceptibles d’être interdites dans ces zones protégées au large – seuls les dinosaures émetteurs de carbone et destructeurs d’habitat, les dragues et les chalutiers que NFFO représente principalement – dont une grande partie sont étrangers – possédé.

Les pêcheurs ont été avertis qu’ils sont confrontés à une “guerre d’usure” de plusieurs décennies avec Bruxelles au sujet des droits de pêche post-Brexit.

L’industrie a averti qu’elle s’attend à ce que les relations UE-Royaume-Uni deviennent “toxiques” concernant l’accès aux eaux côtières britanniques.

Cela verra probablement le retour des scènes laides observées au large de Jersey plus tôt cette année, lorsque la marine a dû être appelée pour surveiller 60 bateaux français alors qu’ils descendaient sur le port principal de l’île.

L’accord de pêche post-Brexit, signé la veille de Noël l’année dernière, a privé la France et d’autres pays européens d’une partie importante de leurs captures.

M. Deas a déclaré: “Mon sentiment est qu’en raison de l’accord, la pêche est susceptible d’être politiquement toxique entre le Royaume-Uni et l’UE pour les décennies à venir. Le Royaume-Uni a le statut juridique d’un État côtier, mais il est limité par la politique des grandes puissances d’utiliser pleinement ces droits.

Dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit, Bruxelles a accepté de restituer 25 % de la valeur du poisson pêché dans les eaux britanniques sur une période de cinq ans et demi.

Après juin 2026, le Royaume-Uni pourra encore réduire les captures de l’UE, mais les eurocrates pourront imposer des tarifs sur les produits de la pêche ou verrouiller les bateaux britanniques hors du bloc.

M. Deas a déclaré: “Les pêcheurs français étaient clairement convaincus que l’accord de commerce et de coopération ne signifiait aucun changement.”

Il a exhorté le gouvernement à rester ferme dans les futures querelles avec le bloc au sujet des droits de pêche après avoir réitéré que l’industrie estimait que l’accord de décembre avait été une “vente massive”.

M. Deas a fait valoir que l’accord avait été interprété par d’autres pays comme un signe que Downing Street ne défendrait pas ses pêcheurs.

“Les turbulences créées se sont étendues à nos relations avec la Norvège”, a-t-il expliqué.

“Voyant que le Royaume-Uni a cédé à l’UE, la Norvège joue un jeu dangereux de hardball contre le maquereau – au prix de sa réputation.”