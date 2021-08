Les pêcheurs capturent un potentiel record de marlin bleu et gagnent 1,16 million de dollars

in

Dans la première heure de la cinquième et dernière journée du MidAtlantic Tournament, une équipe de pêcheurs s’est accrochée à un marlin bleu aux proportions historiques, ce qui s’est avéré très rentable.

Billy Gerlach à bord du Billfisher a combattu l’énorme marlin pendant 3 heures et demie avec l’équipe ayant le leader en main deux douzaines de fois avant que le poisson ne soit finalement gaffé et tiré sur le pont, ce qui a pris 30 minutes à lui seul en raison de sa taille.

“C’était incroyable”, a déclaré le propriétaire du bateau Jon Duffie à The Dispatch. “Je n’arrive toujours pas à y croire.”

C’est parce que le marlin bleu pesait un incroyable 1 135 livres, un record potentiel du Maryland. S’il est approuvé par le département des ressources naturelles du Maryland, il dépasserait le record actuel de 1 062 livres capturés par Robert Farris en 2009.

Qu’il s’agisse d’un record ou non, le marlin bleu a encaissé un gros lot pour l’équipe Billfisher alors qu’il remportait la division et empochait 1 167 762 $.

Pour Duffie, c’était particulièrement excitant car ce n’était que le 14e jour que son nouveau bateau construit sur mesure était sur l’eau. Son entreprise, Duffie Boatworks de West Ocean City, a fabriqué le navire de 64 pieds.

Duffie a attribué à Gerlach un travail «phénoménal» en combattant le poisson et a félicité l’équipe pour avoir travaillé ensemble tout au long de la bataille.

“C’était notre seule bouchée de la journée parce que nous n’avions pêché qu’environ 50 minutes”, a déclaré Duffie à The Dispatch. «Nous avons commencé juste en dessous du canyon de Washington, et nous sommes partis seuls, et moins d’une heure nous avons eu la morsure.

« Il a mangé le côté gauche et il a mangé la bonne canne pour nous, heureusement pour un poisson aussi gros. Le poisson a sauté une demi-douzaine de fois, mais personne ne l’a vraiment bien vu sur le bateau à part moi. Tout le monde se disait : “Pourquoi es-tu si excité ?” Ils ne l’avaient pas vu et je leur ai dit : « Vous n’avez aucune idée de ce que nous avons ici.

« J’ai d’abord pensé à un bleu de 700, 800 livres. Nous nous sommes battus pendant trois heures et 20 minutes. C’était incroyable. C’était la bataille la plus dure que j’aie jamais vue. Je n’ai pas beaucoup d’expérience avec des poissons de cette taille. C’est juste une rareté pour cette région.

Le marlin bleu mesurait 136½ pouces avec une circonférence de 80 pouces, a rapporté le magazine Chesapeake Bay. Selon le compte rendu du tournoi, il a fallu huit hommes pour hisser le marlin sur la balance.

Photos avec l’aimable autorisation d’Ocean City Sunset Marina.