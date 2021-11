Comme CoinDesk l’a signalé précédemment, la vente est la première fois que la maison de vente aux enchères a libellé une vente en crypto-monnaie. Les pièces, « Trolley Hunters » et « Love Is In The Air » (2006) ont été estimées à 5 à 7 millions de dollars et 4 à 6 millions de dollars respectivement, et les deux ont largement répondu aux attentes avec des ventes d’une valeur de 6 698 400 $ et 8 077 200 $ – un total de 3 093 ETH .

