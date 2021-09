Les peintures de Maria Kreyn sont accrochées à l’intérieur du Theatre Royal Drury Lane – WWD

Après un an et demi passé à travailler en étroite collaboration, Maria Kreyn était prête à dire au revoir à sa cellule de quarantaine. Après une brève période de séparation, l’artiste basée à Brooklyn, NY a été réunie à Londres avec le casting de personnages avec qui elle avait passé des mois à vivre dans son studio à Red Hook. Ils étaient là sur les murs du Théâtre Royal Drury Lane rénové : Roméo et Juliette, Lady Macbeth, Othello et Hamlet.

“Je vivais avec tous ces personnages dynamiques et intéressants dans une zone pendant très longtemps”, explique Kreyn. “Et puis une fois qu’ils sont partis [the studio], j’étais comme, ‘oh, wow, j’existe.’ »

L’artiste, qui est dans la mi-trentaine, avait été chargée par Lord Andrew Lloyd Weber fin 2019 de créer une série de huit peintures à grande échelle pour la rénovation de son théâtre du West End. Après un an et demi, les peintures sont désormais installées en permanence dans l’impressionnante entrée du théâtre.

L'artiste dans son atelier new-yorkais.

Une vue de l'installation.

Lloyd Weber a contacté l’artiste au sujet de la collaboration après avoir vu un article sur son travail dans Vanity Fair. Fan d’art préraphaélite, il a été attiré par une qualité esthétique similaire dans le travail contemporain de Kreyn. “C’était effectivement un appel à froid et il m’a dit qu’il avait un besoin urgent de me parler d’un projet”, explique Kreyn.

Elle a sauté sur l’occasion pour réaliser une œuvre installée en permanence dans un espace historique des arts de la scène. “Parce que vous finissez par parler à travers votre travail avec des milliers et des milliers de personnes dans le futur, que vous ne pourrez jamais rencontrer, mais que vous pouvez toucher d’une manière ou d’une autre”, dit-elle. (« La Reine des Neiges » est actuellement en résidence au théâtre, ce qui signifie qu’elle touche également un public plus jeune.)

Kreyn s’est envolé pour rencontrer Lloyd Weber au théâtre de Londres, qui à l’époque était une “zone de construction de bonne foi”. Par la suite, il a visité l’atelier de Kreyn, où l’idée de créer une œuvre inspirée de Shakespeare a émergé lorsqu’il a repéré une peinture qu’elle avait réalisée et qui ressemblait à une Ophélie contemporaine. Son message pour Kreyn était le suivant : « J’aimerais que vous rendiez ce travail dangereux et apocalyptique, avec votre âme en jeu », se souvient-elle.

L’invite a pris une nouvelle urgence pendant la pandémie et l’artiste s’est penché sur la gamme d’émotions humaines ancrées dans l’œuvre de Shakespeare, allant de l’agréable à l’apocalyptique. Le drame s’étend également aux éléments externes, comme la nature épique de la météo dans “The Tempest”.

Kreyn a découvert que le travail résonnait avec ce qui se passait à l’extérieur de la fenêtre de son studio.

«Je ne pense pas que nous ayons jamais eu un moment où globalement, nous réfléchissions et comptions tous sur une chose très spécifique qui n’était pas un drame personnel», dit-elle. «Ce fut un moment sauvage – et pas d’une manière agréable. Shakespeare a écrit “King Lear” et “Macbeth” en quarantaine pendant la peste bubonique. Et donc, vous savez, il y avait aussi ce parallèle.

Après avoir rencontré l’érudit shakespearien et le célèbre metteur en scène de théâtre Sir Trevor Nunn au début de son processus, Kreyn a choisi huit des pièces les plus connues de Shakespeare pour les représenter dans son œuvre : « Le roi Lear », « Othello », « Roméo et Juliette », « Macbeth, » « Comme vous l’aimez », « Le Songe d’une nuit d’été », « Hamlet » et « La tempête ». « J’ai pensé que je serais dans une meilleure position pour dialoguer avec ceux-ci de manière plus approfondie que si je saisissais simplement quelque chose que je ne connaissais pas », déclare Kreyn, qui a également consulté son ami Bill Barclay, l’ancien directeur musical du théâtre du Globe.

Vue d'installation de « Othello ».

Vue d'installation de "Roméo et Juliette".

L’artiste s’est mise à un « régime médiatique » afin que ses représentations ne soient pas affectées par les représentations de la culture pop des personnages ; elle voulait puiser ses images directement dans le texte. Son processus de peinture était enraciné dans la qualité théâtrale des œuvres, et elle s’est souvent retrouvée à jouer les pièces et à dessiner des gestes à partir de la physicalité de l’écriture. «Je voulais voir ce qui sortirait de ma cocotte-minute intellectuelle», dit-elle.

Sa représentation de “The Tempest” s’est avérée des plus difficiles, mais cette pièce a également informé son art à l’avenir. Kreyn est en train de développer une série personnelle inspirée par l’idée des tempêtes.

« Le monde traverse une sorte de tempête, et je sens intérieurement que j’ai traversé mes tempêtes. C’est un processus autobiographique et il a une immense résonance avec ce que je pense qui se passe à l’extérieur », dit-elle. « De la même manière que je parcours la vie, je parcours mon travail. C’est comme un rêve éveillé continu.

Kreyn est autodidacte et s’est immergée dans la peinture après avoir étudié les mathématiques et la philosophie en tant que premier cycle à l’Université de Chicago. Bien qu’elle ait laissé les mathématiques derrière elle, ce cadre de pensée peut être lu dans ses peintures.

« Ce que je fais est chaotique et non linéaire. Et pourtant, je dirais qu’être bon en maths nécessite d’être très intuitif, ce qui est aussi un peu comme une logique de rêve », dit-elle, ajoutant qu’elle étudiait les mathématiques comme « un passe-temps ».

« Mais je dirais que chaque mode de pensée informe ce que je fais. J’ai une composante analytique assez solide dans ma pratique de la peinture. Mais à ce stade, il fonctionne sur l’intuition. Je vais faire un certain nombre de recherches, et j’aime utiliser les textes et la littérature comme point de départ. Ensuite, j’ai tout laissé tomber et j’ai vu ce qu’il en était de l’état du flux. »



Une vue de l'installation.

Vue d'installation de « Comme vous l'aimez » lors de l'installation.

