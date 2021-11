Les peintures « incroyablement rares » du pub Wetherspoon du règne d’Elizabeth I

Le restaurateur Mark Perry inspecte les peintures murales d’un pub de Wetherspoon à l’effigie de la reine Elizabeth I et de William Cecil (Photo : Mark Perry/Wetherspoon/.)

Un pub Wetherspoon a livré des peintures «incroyablement rares» de l’époque élisabéthaine censées montrer son conseiller en chef William Cecil.

Les travaux de restauration du Star à Hoddesdon, Hertfordshire, ont révélé cinq panneaux muraux montrant des personnages vêtus des plus beaux atours de l’époque.

On pense qu’ils incluent le stratège et confident d’Elizabeth I, Cecil, anciennement connu sous le nom de Lord Burghley, qui a acheté l’auberge en 1580.

L’un des panneaux montre également un personnage qui ressemble à Elizabeth I, bien que les experts n’aient pas encore confirmé s’il s’agissait du monarque.

Les peintures ont été conservées dans le cadre du pub, dans un bâtiment datant du XVe siècle, après l’arrivée des restaurateurs.

Mark Perry, de The Perry Lithgow Partnership, a déclaré: «Les peintures sont une trouvaille incroyablement rare, non seulement dans le fait qu’il y en a cinq ensemble, mais aussi dans le sujet inhabituel.

«Ils ont une importance locale et nationale. Vous obtenez occasionnellement des portraits uniques comme celui-ci, mais en obtenir cinq, et il y en a peut-être eu plus auparavant, est très rare.

Le bâtiment classé Grade II appartenait autrefois à Cecil, qui a joué un rôle clé dans la Grande-Bretagne Tudor au cœur du règne de la reine.

L’une des peintures de The Star montre un personnage qui serait William Cecil, qui possédait autrefois le bâtiment quand il s’agissait d’une auberge (Photo : Mark Perry/Wetherspoon)

Il était également Lord High Treasurer, ce qui pourrait expliquer pourquoi le personnage à son effigie tient des sacs de pièces de monnaie.

Sa famille, les comtes de Salisbury, avait des liens avec le quartier autour du pub.

M. Perry a déclaré: «Les peintures semblent être liées à la famille Burghley, William Cecil ayant été une figure extrêmement importante de l’époque.

«Il y a trois hommes et trois femmes et l’un semble montrer quelqu’un qui est chancelier ou trésorier parce qu’il détient des sacs d’argent. Le sentiment est qu’il s’agit probablement de Lord Burghley.

« C’est difficile à dire avec certitude, mais si c’est le cas et que les autres photos sont de sa famille, c’est incroyablement rare. Il y a aussi quelqu’un qui ressemble aussi extraordinairement à la reine Elizabeth. Ce serait un saut de dire que c’est la reine, mais il avait une relation étroite avec elle.

William Cecil, le premier baron Burghley, était un acteur clé au cœur de la cour d’Elizabeth I (Photo : ./Universal Images Group Editorial)

Les peintures richement colorées montrent des demi-figures qui alternent homme-femme et comprennent une femme berçant un chien de poche. Les présentoirs, qui s’étendaient autrefois jusqu’au sol, sont accompagnés d’inscriptions bibliques.

« C’est presque comme un record historique de l’époque », a déclaré M. Perry.

« Les femmes portent des costumes décorés de nœuds et de détails décoratifs presque identiques aux portraits de la reine Elizabeth I. Outre les styles de chapeaux et la chapellerie, il est extrêmement important pour les personnes qui s’intéressent à ce genre de chose. »

Bien que les peintures aient des pièces manquantes et que les panneaux inférieurs se soient détériorés, ils ont largement survécu à de nombreuses modifications au cours des 500 dernières années dans le bâtiment, situé sur ce qui était autrefois une route de bus reliant le nord et le sud de l’Angleterre.

En plus des cinq panneaux montrant les personnages, un sixième porte le contour noir d’un simple décor floral, censé remonter à 100 ans avant que la famille Cecil ne redécore.

Wetherspoon a embauché les conservateurs en 2014 dans le cadre de travaux de rénovation après que la chaîne a repris le pub, anciennement The Salisbury Arms.

Une peinture d’une femme ressemblant à la reine Elizabeth I au Star à Hoddesdon, Hertfordshire (Photo : ./Universal Images Group Editorial)

Les éléments architecturaux, y compris les poutres du toit, datent du milieu des années 1400 et suggèrent que le bâtiment aurait pu être une salle médiévale ouverte.

« Il est incroyablement inhabituel que cette quantité de peinture ait survécu pendant environ 500 ans dans ce genre de condition, en particulier avec les nombreuses modifications apportées au bâtiment », a déclaré M. Perry.

«C’est étrange qu’il n’ait jamais été détruit et qu’il n’ait pas été découvert auparavant avec les travaux qui ont eu lieu et le fait qu’ils soient sur un mur extérieur, avec le risque d’humidité et de dommages de l’extérieur.

«À part l’une des têtes détruite pendant les travaux de construction, tout est en assez bon état. C’est presque comme si les gens savaient que les peintures étaient là et voulaient les garder.

Le restaurateur Mark Perry inspecte le portrait montrant une femme de haut rang (Photo : Mark Perry/Wetherspoon)



Le Star à Hoddesdon, Hertfordshire, a subi une rénovation après l’acquisition du pub par Wetherspoon en 2014 (Photo: Wetherspoon)

Un paravent de verre et de bois protège désormais les témoins de l’histoire finement vêtus qui regardent les parieurs.

M. Perry, qui a effectué un entretien et un contrôle de l’état la semaine dernière, a déclaré à Metro.co.uk que l’environnement du pub ne devrait pas entraver leur préservation.

« Tout va très bien, rien ne s’est détérioré au cours des sept dernières années », a-t-il déclaré. «Il y aura des inspections régulières tous les cinq ou dix ans pour s’assurer que tout va bien et pour prendre les mesures correctives nécessaires.

« Wetherspoon fait de son mieux pour le protéger et c’est tout ce que nous, en tant que conservateurs, pouvons demander ; que les propriétaires ont une responsabilité de conservation, ce qui est formidable.

Des affaires d’État, telles que la décapitation de Marie, reine d’Écosse, auraient pu distraire les propriétaires de l’époque malgré leurs fioritures décoratives.

Les six panneaux sont maintenant protégés par un écran de verre et de bois et devraient être préservés pendant de nombreuses années à venir (Photo : Mark Perry/Wetherspoon)



Une grande partie des riches couleurs des peintures a survécu à des siècles d’usure, y compris les yeux bleus d’une femme royale (Photo : Mark Perry/Wetherspoon)



Un aspect de l’une des peintures montrant un chien de compagnie dans les mains d’une femme (Photo : Mark Perry/Wetherspoon)

Un locataire du Black Lion, sous le nom de l’auberge à l’époque, a écrit au fils de Cecil, Sir Robert, pour lui dire qu’il était dans un tel délabrement qu’il n’y avait « aucune chambre apte à recevoir une personne ou une écurie pour leurs chevaux ».

Cependant, fidèle à sa réputation de déjouer ses adversaires, Cecil Snr semble avoir eu le dernier mot.

Lorsqu’on lui a demandé ce que l’homme d’État aurait pu faire d’être une partie durable du pub, M. Perry a répondu: « Je pense qu’il serait ravi que son nom vive à travers les siècles.

« Bien que son nom aura toujours un héritage historique, il serait probablement plutôt heureux que quelque chose qu’il lui ait commandé le montrant d’une manière aussi prestigieuse dure aussi longtemps. »

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();