Les pélicans brûlent : l’environnement de Zion veut qu’il quitte l’équipe

Les pélicans ont des problèmes. Structurel, sportif et de toutes les couleurs. Rien ni personne n’est capable de soutenir un projet qui n’en a pas l’air et qui laisse un chapelet irrépressible de cadavres depuis qu’Anthony Davis a fait ses valises et s’est dirigé vers Los Angeless. La toute nouvelle signature David Griffin, qui a remplacé le décrié Dell Demps et a clôturé la signature que son prédécesseur n’avait pas réussi à terminer. Et ce qui semblait être une bonne horde de jeunes talents n’a abouti à rien, d’abord avec Alvin Gentry puis avec Stan Van Gundy. Et, entre les deux, l’arrivée d’un Zion Williamson qui, en théorie, est venu tout changer, mais a été plongé dans un désastre aux dimensions épiques, typique d’une organisation qui n’a pas de plan clair pour l’avenir et dont le passé englobe à peine, à la Nouvelle-Orléans, et comme les Pélicans, huit ans d’existence et deux apparitions éphémères en playoffs (20115 et 2018).

Les derniers jours ont précipité les événements. Stan Van Gundy a été licencié après seulement un an de mandat et trois autres sur son contrat à venir; et tous, des semaines après les déclarations publiques de Zion à la fin de la saison régulière sans même contester les play-in, ceux dans lesquels il a dit à quel point il était déçu. De nombreux analystes ont averti que la patience de la star est limitée, et le joueur lui-même sourit lorsqu’on lui a posé des questions sur New York lors de son premier match là-bas et il a répondu que la Big Apple était “la Mecque du basket-ball”. Zion a en moyenne 27 points, plus de 7 rebonds et 3,7 passes décisives cette saison, au cours de laquelle il a disputé son premier All Star. Mais le désastre en piste de la franchise a exacerbé son impatience.

Comme Sham Charania l’a révélé dans un article extraordinaire de ., les problèmes étaient déjà présents au cours de l’année écoulée, quand il a quitté la bulle alléguant des problèmes personnels sans que sa famille ou la franchise ne donne des indices sur ce qui se passait. La colère théorique de Williamson a incité Griffin à faire des changements pour lui faire plaisir, et la star a répondu en arrivant en grande forme physique au camp d’entraînement. Mais pendant le cours, des plaintes ont coulé dans le style rigide de Van Gundy, l’un des mouvements visant à garder Zion heureux. Et non seulement l’entraîneur a été discuté, mais aussi l’organisation, qui, de l’avis de l’environnement du joueur, ne s’est pas comporté en suivant le statut de star qui lui correspondait en théorie.

Les problèmes se sont aggravés au cours de la saison, notamment avec le transfert de JJ Redick, avec qui Zion avait une relation étroite. Ce mouvement n’aimait pas la star, et sa colère était compatible avec plus de problèmes avec Van Gundy, dont la relation avec Griffin laissait beaucoup à désirer. Les joueurs n’étaient pas non plus particulièrement heureux, en particulier un Brandon Ingram qui voulait plus d’importance en attaque. Le black-out d’Ingram, qui s’est produit dans le commerce d’Anthony Davis, est venu avec l’arrivée de Zion l’année dernière et s’est intensifié dans le présent. Ni Gentry ni Van Gundy n’ont réussi à trouver leur place dans le schéma de jeu aux côtés de Zion., qui a monopolisé la zone et a même levé le ballon. Ingram était un All Star l’année dernière, mais à l’heure actuelle, il n’a pas eu l’importance souhaitée et n’a pas réussi à être le joueur dont l’avenir se profilait il y a quelques mois à peine.

Un avenir très incertain

À l’heure actuelle, on ne sait rien des Pélicans, sauf qu’ils n’ont ni direction ni coach, que Sion est en colère et que le projet, si vous pouvez l’appeler ainsi, ne tient qu’à un fil. Fred Vinson et Teresa Weatherspoon, assistants d’un Van Gundy qui a promis à sa femme que son dernier emploi serait les Pistons et a ensuite déménagé avec elle à la Nouvelle-Orléans, ils sont deux candidats à la magistrature. Billups et Jacque Vaughn ont également des options. Pour l’instant, ce sont les indices minimaux pour l’avenir de la franchise ; au niveau général, Rick Carlisle vient de perdre une équipe, la moitié de la NBA est sans entraîneur et la folie est le pain et le beurre d’une compétition, l’américaine, qui subit un revers chaque jour, soit sous la forme d’une blessure stellaire, soit d’un licenciement prématuré.

Quant aux Pélicans, Griffin devra décider quoi faire avec Eric Bledsoe et Steven Adams, qui occuperont 35 millions d’espaces salariaux pour la saison prochaine. Et aussi combien de temps ça dure L’expérience d’Ingram avec un Zion qu’ils doivent satisfaire pour ne pas subir les hauts et les bas de l’ère du joueur habilité, et qui finit par laisser un petit marché et une franchise qui ne relève pas la tête et ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Les pélicans n’ont aucun sens, aucune direction, aucun entraîneur et aucun maquillage structurel qui invite l’avenir. Et, surtout, ils ne sont pas contents de leur star ou de cet environnement qui a causé tant de maux de tête dans d’autres endroits de la NBA. Zion, très familier, n’est pas heureux à la Nouvelle-Orléans, une ville qui vit des Saints et du LSU, mais qui n’ont aucun lien sportif ou émotionnel avec une entité avec laquelle ils ne sont pas représentés. L’heure de la décision aux Pélicans. Et ils feraient mieux d’être bons. Dans ceux qu’ils sont.