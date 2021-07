Les pélicans craignent que Zion Williamson ne se prépare à partir ?

in

Les pélicans de la Nouvelle-Orléans se retrouvent dans une position étrange.

D’une part, leur avenir est quelque peu prometteur car ils ont un talent générationnel à Zion Williamson.

Inversement, ils doivent désormais entourer Williamson du bon talent ou risquer de le perdre – une proposition qui devient de plus en plus probable de jour en jour.

Lors d’un récent podcast, l’initié ESPN NBA Zach Lowe a partagé que les Pélicans sont devenus extrêmement préoccupés par le départ de Williamson pour des pâturages plus verts.

“Cela me rappelle presque Anthony Davis 2.0”, a déclaré Lowe lors de l’émission The Woj & Lowe.

“Ils ont réalisé qu’ils avaient un talent transcendant et se sont précipités pour attirer des vétérans autour de lui, et l’équipe n’était tout simplement pas assez bonne.”

Pour ce que ça vaut, les craintes des Pélicans ne sont pas infondées. Les déclarations désormais tristement célèbres de Williamson sur le fait de jouer pour les Knicks de New York parlent d’elles-mêmes. De plus, c’est un secret de polichinelle que Stan Van Gundy a été licencié à cause de sa seule grosse erreur dans la gestion de Williamson. Reste à savoir si le départ de Van Gundy remédiera à la mauvaise volonté qui en découle.

La Nouvelle-Orléans a travaillé très dur au cours des dernières semaines pour échanger Brandon Ingram contre l’une des plus grandes stars de la ligue, mais jusqu’à présent, rien ne s’est concrétisé. Cela, associé à la gestion de plus en plus désordonnée de Lonzo Ball par l’équipe, pourrait laisser un goût amer dans la bouche de Williamson.

Williamson devrait devenir un agent libre restreint en 2023, ce qui signifie que les Pélicans ont un peu de temps pour bien faire les choses avec lui. Mais s’ils ne le font pas, et si le joueur de 21 ans montre un certain niveau de frustration à l’égard de l’organisation à l’approche de l’année prochaine, attendez-vous à ce que son statut devienne un sujet brûlant à l’avenir.

