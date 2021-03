Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans battent les Dallas Mavericks 112-103

28/03/2021 à 06:20 CEST

Pélicans de la Nouvelle-Orléans a réussi à gagner à domicile pour Mavericks de Dallas par 112-103 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Pélicans de la Nouvelle-Orléans avaient subi une défaite à domicile contre Pépites de Denver par 108-113. De leur côté, les Dallas Mavericks ont également perdu à domicile avec Indiana Pacers 94-109, terminant une séquence de trois défaites consécutives au cours des cinq derniers matchs. Pélicans de la Nouvelle-Orléans, après le match, il reste pour le moment hors des positions Play-off avec 20 matchs gagnés sur 45 joués, tandis que Mavericks de Dallas il serait laissé en dehors des positions de barrage avec 23 matchs gagnés sur 44 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 13-0 au cours du quart, bien que l’équipe locale ait finalement fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 35-20. Puis dans la deuxième salle Mavericks de Dallas a réussi à égaliser le match grâce à un retour, en fait, l’équipe a réalisé une course de 17-0 au cours du quart, qui s’est terminée par un score partiel de 18-33. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 53-53 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont terminés par un résultat partiel de 27-25 (80-78). Enfin, au cours du dernier quart-temps, il y a eu à nouveau des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 32-25. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 112-103 pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Une grande partie de la victoire de Pélicans de la Nouvelle-Orléans a été cimenté à partir de 38 points, six passes et cinq rebonds de Zion Williamson et les 20 points, une passe et cinq rebonds de Nickeil Alexander-Walker. Les 30 points, trois passes et cinq rebonds de Tim Hardaway Jr. et les 24 points, quatre passes et deux rebonds de Jalen Brunson ils n’étaient pas assez pour Mavericks de Dallas A remporté le match.

Dans le prochain match NBA, Pélicans de la Nouvelle-Orléans jouera contre Celtics de Boston dans le Jardin Td. De son côté, le prochain jeu de Mavericks de Dallas sera contre Tonnerre d’Oklahoma City dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.