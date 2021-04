Les pélicans de la Nouvelle-Orléans battent les Houston Rockets (115-122)

04/05/2021 à 05:20 CEST

Pélicans de la Nouvelle-Orléans a gagné en tant que visiteur de Houston Rockets par 115-122 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Houston Rockets ont perdu à domicile contre Celtics de Boston par 118-102, donc après le match, ils ont ajouté un total de cinq défaites d’affilée. De leur côté, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont également perdu à domicile avec Atlanta Hawks par 103-126. Pour l’instant Pélicans de la Nouvelle-Orléans serait exclu des play-offs avec 22 matchs gagnés sur 49 joués, tandis que Houston RocketsAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour le moment avec 13 matchs gagnés sur 49 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, le leadership était entre les mains des joueurs des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, en fait, ils ont réalisé un partiel de 12-1 dans ce quart-temps et ont eu une différence maximale de 12 points (11-23) jusqu’à terminer avec un résultat de 27 -38. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a maintenu sa différence et a conclu avec un résultat partiel de 32-32. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un score de 59-70.

Au cours du troisième quart, il y a eu un retour de l’équipe locale, faisant la différence maximale (trois points) à la fin du quart et se terminant par un résultat partiel de 33-19 (et un total de 92-89). Enfin, le dernier quart a été marqué par les deux prétendants, avec des mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce que l’équipe visiteuse réussisse à clôturer le quart avec un résultat partiel 23-33. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score final de 115-122 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Une grande partie de la victoire de Pélicans de la Nouvelle-Orléans a été cimenté à partir de 27 points, neuf passes et quatre rebonds de Balle Lonzo et les 15 points, une passe et 12 rebonds de Willy Hernangomez. Les 26 points, trois passes et huit rebonds de Kelly Olynyk et les 15 points, trois passes et 12 rebonds de Bois chrétien ils n’étaient pas assez pour Houston Rockets pourrait gagner la partie.

Lors du prochain match de la compétition, Houston Rockets mesurera sa force avec Soleils de phénix dans le Centre Toyota. De son côté, le prochain rival de Pélicans de la Nouvelle-Orléans être Atlanta Hawks, avec lequel vous verrez les visages dans le State Farm Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.