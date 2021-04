Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont battu les 76ers de Philadelphie (101-94)

04/10/2021 à 05:21 CEST

Pélicans de la Nouvelle-Orléans a remporté la victoire à domicile contre Philadelphie 76ers par 101-94 dans une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont été vaincus à domicile contre Filets de Brooklyn par 139-111. De leur côté, les 76ers de Philadelphie vaincus à l’extérieur Celtics de Boston par 96-106. Pour le moment Pélicans de la Nouvelle-Orléans serait exclu des Play-offs avec 23 matchs gagnés sur 52 joués, tandis que Philadelphie 76ers continue en play-off positions avec 35 victoires en 52 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé un 10-2 partiel au cours du quart jusqu’à terminer avec un résultat de 23-22. Plus tard, le deuxième quart a de nouveau eu plusieurs changements de leader dans l’électronique jusqu’à la finalisation avec un résultat partiel de 27-28. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 50-50 dans la lumière.

Au cours du troisième quart, l’équipe locale a été le principal dominateur, en fait, l’équipe a réalisé un 14-2 partiel dans ce quart et avait une différence maximale de neuf points (74-65) jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 26-18 et un total de 76-68. Enfin, dans le dernier quart-temps, les visiteurs ont réduit les distances, même si cela était insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 25-26, terminant ainsi le match avec un résultat final de 101-94 en faveur de Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Pendant le match, Pélicans de la Nouvelle-Orléans a remporté la victoire grâce à 37 points, huit passes et 15 rebonds de Zion Williamson et les 17 points, deux passes et huit rebonds de Brandon Ingram. Les 23 points, trois passes et sept rebonds de Tobias Harris et les 14 points, une passe et neuf rebonds de Joël Embiid ils n’étaient pas assez pour Philadelphie 76ers pourrait gagner la partie.

Au prochain tour de la NBA, Pélicans de la Nouvelle-Orléans va affronter Les Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. De son côté, le prochain jeu de Philadelphie 76ers sera contre Tonnerre d’Oklahoma City dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.