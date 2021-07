Les pélicans de la Nouvelle-Orléans pourraient déjà avoir un nouvel entraîneur attaché

in

Pélicans de la Nouvelle-Orléans sonde le marché à la recherche du coach idéal pour mener un projet plein de talent, mais qui n’a pas encore fait preuve d’une grande compétitivité. Le favori, selon les rumeurs de la NBA endossées par ESPN, serait Willie vert, un assistant des Phoenix Suns cette saison et qui a eu plusieurs saisons d’expérience en tant qu’assistant dans les Golden State Warriors, sur les 12 qu’il a travaillé dans la ligue. Il n’a que 39 ans et deviendrait le troisième plus jeune entraîneur de la NBA.