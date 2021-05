Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans remportent la victoire 110-112 contre les Charlotte Hornets

05/10/2021 à 04:20 CEST

Pélicans de la Nouvelle-Orléans a gagné à la maison pour Charlotte frelons par 110-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les joueurs de Charlotte Hornets avaient réussi à gagner à domicile contre Orlando Magic 122-112, tandis que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont perdu à domicile avec Philadelphie 76ers par 109-107. Pour le moment Pélicans de la Nouvelle-Orléans il serait laissé en dehors des positions de barrage avec 31 matchs gagnés sur 68 joués. Pour sa part, Charlotte frelonsAprès le match, il resterait pour l’instant hors des positions des barrages avec 33 victoires en 68 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre Pélicans de la Nouvelle-Orléans Il était le principal dominateur, en fait, il a obtenu une course de 12-2 et a continué à gagner par 10 points (5-15) pour terminer avec 25-34. Plus tard, au deuxième trimestre, il y a eu des alternances dans la lumière jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 42-23. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 67-57 dans l’électronique.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs des Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont réussi à se rapprocher sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 12-2 dans ce quart-temps jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 29-32 (96-89). Enfin, au cours du dernier quart, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 14-23. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un score final de 110-112 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

La victoire de Pélicans de la Nouvelle-Orléans a été construit sur 24 points, 11 passes et quatre rebonds de Eric Bledsoe et les 18 points et huit rebonds de Jaxson Hayes. Les 43 points, quatre passes et cinq rebonds de Terry Rozier et les 22 points, cinq passes et quatre rebonds de Boule Lamelo ils n’étaient pas assez pour Charlotte frelons pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté ce match, le prochain duel de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Memphis Grizzlies dans le Fedexforum, lors de la prochaine réunion, Charlotte frelons tu verras les visages avec Pépites de Denver dans le Centre du spectre. Consultez le calendrier complet de la NBA.