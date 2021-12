Les Pélicans prennent une revanche rapide contre les Mavericks

La domination affichée quelques jours plus tôt dans ce même match n’a pas servi les Mavericks, qui ont été payés avec la même devise avec laquelle ils ont débloqué la date de mercredi soir. Ce vendredi se jouait une scène différente, Dallas, mais avec les mêmes protagonistes. Il fallait aussi voir une version des Pélicans plus proche de la logique, sans autant d’échec de Jonas Valanciunas ou sans laisser autant de trous dans les défenses non forcés par Doncic. Dans ce dernier personnage résidait une partie de la responsabilité de, dans le cas des locaux, la défaite. L’absence de Kristaps Porzingis, réservé sur l’une des deux nuits consécutives qu’il a ce week-end, il a laissé le Slovène complètement aux commandes, qui n’a pas accepté les tentatives du rival de bien étouffer et l’a payé avec les arbitres et avec des distractions qui n’aident pas à tous.

Dans la salle de presse, ils ont parlé de ce problème après le match. Jason Kidd, entraîneur des Mavs, s’est adressé à Doncic à cet égard. Bien qu’il ait voulu enlever une partie du blâme à la fin de l’explication, il faisait référence au combat lors d’un match de plus entre Luka et les arbitres : « J’aimerais que nous jouions un peu plus à cinq contre cinq. Ils n’y vont pas. pour siffler quoi que ce soit de plus. Les arbitres ont tendance à ne pas arrêter les matchs pour changer une décision. Vous devez comprendre que dans les matchs, à des moments spécifiques tels que les balles perdues, il est possible de parler avec les arbitres, mais lorsque le jeu est terminé progresser… La transition défensive est un aspect que nous avons mis en évidence qui doit être amélioré. Si nous pressons au milieu du jeu pour être plus sifflé, nous nous mettons dans une situation délicate. Il y a des choses qui doivent être plus important. Nous serons meilleurs quand nous apprendrons à nous adresser aux arbitres, pas seulement à Luka « . Le Slovène a parfaitement absorbé le réveil de son entraîneur (« ça a du sens, je dois arrêter de faire ça ») et a mis la responsabilité dans son sac à dos après avoir perdu. « Ce match dépend de moi. J’ai très mal joué. Je n’ai pas eu d’énergie », a-t-il admis.

L’équipe visiteuse d’aujourd’hui a montré que le visage avait changé ces dernières semaines, pas celui du match précédent contre les Mavericks. Avec Zion déjà dans la dynamique d’entraînement, il ne reste plus grand-chose pour les voir à pleine capacité, mais Ingram mène comme demandé, étant le meilleur buteur, Graham tire, Temple et Jones se démarquent et il y a des minutes d’éclat à Alexander- Marcheur. Un match de plus on a vu la bonne production du pivot espagnol Willy Hernangómez, complétant un autre double-double comme option préférentielle de son entraîneur en sortant du banc. Ils ont eu faim pour manger les Texans et ils l’ont fait. Ils gardaient la même monnaie avec laquelle ils les payaient et c’est celle qu’ils utilisaient.