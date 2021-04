Les pélicans revivent avec Willy Hernangómez comme partant

Les Pélicans manquent d’espace pour grimper au classement de la Conférence Ouest. Profiter de chaque jeu est la seule option. Même si l’un des favoris de la Ligue arrive, il est temps de tout donner. Ils l’ont fait contre les Clippers lundi soir, remportant une précieuse victoire à domicile 120-103. Et contrôler du début à la fin. C’est surprenant car tous deux ont vu des stries croisées, ceux de Californie ont eu onze victoires sur les douze dernières jouées et ceux de Louisiane ont eu cinq défaites en six nominations. Aucun précédent n’était valable pour ce qui était voulu, pour monter le vol. Les Clips, sans Kawhi Leonard et Serge Ibaka mais avec d’autres comme Rondo, George ou les Cousins ​​renouvelés sur le court, n’avaient pas le choix et c’est une autre surprise.

L’équipe locale s’est appuyée sur le bon travail de tous ses titulaires, dont un participant Willy Hernangómez qui a même atteint le double-double: 12 + 10. Le rôle de Ball et Bledsoe est important et, cette fois, ils ont tous deux été brillants à la fois et sans se heurter aux Zion Williamson ou Brandon Ingram. Pour vous féliciter, il manque que ça arrive plus régulièrement. Les Pélicans sont à quatre victoires derrière la 10e place, désormais détenue par les Warriors, avec un peu plus d’une semaine et demie de compétition. C’est l’herbe qu’il y a et peut-être que cette réaction est tardive, mais c’est à quoi s’accrochent Stan van Gundy et son peuple.