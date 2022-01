Les pénalités à elles seules ne peuvent garantir le respect des compensations

La légalité de l’action du ministère de la Défense est peut-être indiscutable, mais la justification de la politique de pénalisation des défauts provisoires avant que le contrat de compensation n’atteigne son terme est sujette à débat.

Par Amit Cowshish

Le ministère de la Défense (MoD) a infligé une amende d’environ un million d’euros au fabricant français de missiles MBDA pour son non-respect de l’objectif annuel d’acquittement de l’obligation de compensation liée à l’accord Rafale.

L’entreprise a payé l’amende mais a également déposé une protestation auprès du ministère de la Défense. La raison pour laquelle il a fait défaut et les motifs pour lesquels il a déposé la protestation ne sont pas connus.

L’accord Rafale de 7,87 milliards d’euros a été signé par le ministère de la Défense avec Dassault Aviation en 2016 pour l’acquisition de 36 avions de combat polyvalents moyens dans le cadre d’un accord intergouvernemental avec la France. Il porte une obligation de compensation de 50 % et MBDA, en tant que sous-fournisseur de niveau I de Dassault Aviation, assume une partie de cette responsabilité.

La légalité de l’action du ministère de la Défense est peut-être indiscutable, mais la justification de la politique de pénalisation des défauts provisoires avant que le contrat de compensation n’atteigne son terme est sujette à débat.

Une entreprise défaillante peut toujours combler le déficit d’atteinte de l’objectif au cours des années suivantes pendant la période d’exécution du contrat principal. Cela ne peut causer aucun préjudice ou perte au ministère de la Défense et n’a aucune incidence sur les délais de livraison du contrat principal.

Il convient de rappeler que les avions Rafale sont livrés à temps selon les termes du contrat principal. La livraison des 36 appareils devrait être achevée d’ici avril de cette année.

La politique de compensation a été adoptée en 2005 pour obliger les fournisseurs étrangers à réinvestir au moins 30 pour cent de la valeur du contrat dans l’économie indienne conformément aux directives établies par le ministère de la Défense. Les directives ont été modifiées à plusieurs reprises depuis lors pour les rendre conviviales pour les fournisseurs et garantir de meilleurs résultats pour le ministère de la Défense. Comme le montre l’incident de MBDA, la politique ne semble pas trop bien fonctionner.

Plusieurs entreprises étrangères ont du mal à atteindre les objectifs de compensation. Selon un rapport de mars 2020 du Comité permanent de la défense, une pénalité d’un montant de 38,19 millions de dollars US avait été infligée jusque-là dans onze des 56 contrats de compensation signés à ce jour pour manquement aux objectifs annuels.

En août de l’année dernière, la presse écrite a rapporté que le MoD avait menacé d’interdire une société américaine et avait placé 11 autres sociétés américaines, françaises, russes et israéliennes sur une liste de surveillance en raison de la lenteur de la mise en œuvre des contrats de compensation. Évidemment, le problème ne se limite pas à MBDA.

Les fournisseurs étrangers avec lesquels le MoD traite sont des sociétés mondiales de défense réputées. Il est inimaginable que, sans les dispositions pénales, ils ne soient pas sérieux quant au respect des délais des contrats de compensation. En fait, les faits mentionnés ci-dessus indiquent que même la perspective d’être pénalisé n’a pas assuré le respect des délais.

Outre la lenteur dans l’exécution des contrats de compensation, le ministère de la Défense est également irrité par les vendeurs en raison de leur refus d’opter pour le transfert de technologie (ToT) ou l’investissement direct étranger (IDE), préférant à la place l’option facile d’acheter des produits de défense auprès de la Indian Offset Partners (IOP), pour s’acquitter de l’obligation de compensation.

La situation nécessite un examen de la politique de compensation qui est actuellement applicable à toutes les acquisitions d’immobilisations dépassant Rs 2 000 crore, sauf lorsque le contrat est attribué sur la base d’un seul fournisseur, en vertu d’accords intergouvernementaux ou par le biais de procédures spéciales telles que les ventes militaires étrangères des États-Unis. programme. Cela a fortement limité le nombre de contrats comportant une obligation de compensation.

Laissant de côté la question plus large de savoir si le ministère de la Défense devrait maintenir la politique de compensation, compte tenu du nombre limité de contrats portant obligation de compensation, trois aspects de la politique méritent un examen plus approfondi.

Premièrement, malgré les efforts déployés pour la simplifier, la politique continue d’être très lourde et opaque, en plus d’être truffée de contrôles bureaucratiques excessifs. À titre d’exemple, le ministère de la Défense ne se lasse pas de proclamer que, sous réserve des directives politiques, les vendeurs sont libres de décider comment s’acquitter de leur obligation et de choisir les IOP, mais cette liberté est illusoire.

La proposition initiale de compensation et les demandes post-contractuelles pour modifier les IOP et les moyens de s’acquitter de l’obligation de compensation, ainsi que le rééchelonnement du calendrier de mise en œuvre, nécessitent l’approbation du ministère de la Défense. Approbation du ministère de la Défense. Ces contrôles devraient être allégés, voire supprimés.

Ce qui ajoute à l’incertitude et au retard dans l’exécution des contrats de compensation, c’est que les critères appliqués par le ministère de la Défense pour l’examen des propositions ne sont pas définis et que les motifs de rejet des propositions sont rarement, voire jamais, communiqués aux vendeurs. Ceux-ci, et d’autres lacunes similaires dans la politique, doivent être comblées.

Deuxièmement, le rythme d’exécution des contrats de compensation a été très lent. Jusqu’en décembre dernier, sur une obligation totale de compensation d’environ 13,03 milliards de dollars US, à acquitter entre 2008 lorsque le premier contrat de compensation a été signé, et 2027 lorsque le dernier des contrats existants s’achève, les fournisseurs avaient soumis des demandes de compensation d’une valeur de US seulement. 3,67 milliards de dollars.

Parmi celles-ci, seules des réclamations d’une valeur de 2,16 milliards de dollars US ont été acceptées en audit jusqu’à présent. Les demandes restantes sont en cours d’examen par l’agence d’audit. Dans certains cas, des éclaircissements ont été demandés aux vendeurs sur les réclamations qu’ils ont soumises.

Cela indique que les obstacles rencontrés par les vendeurs pour s’acquitter des obligations de compensation sont aggravés par un système d’audit nonchalant. La Défense Offset Management Wing, responsable de la gestion post-contrat, doit être plus proactive pour éliminer les obstacles au fur et à mesure des rapports des fournisseurs et améliorer le système d’audit.

Troisièmement, plusieurs ambiguïtés dans les lignes directrices sur les compensations persistent malgré toutes les modifications apportées au fil des ans. Par exemple, il reste difficile de savoir si une filiale en propriété exclusive peut être un IOP. Ce problème a été soulevé à plusieurs reprises par les fournisseurs dans le passé sans que le ministère de la Défense ne prenne clairement position à ce sujet. Cette ambiguïté est aussi peut-être l’une des raisons pour lesquelles les vendeurs hésitent à opter pour la ToT ou le FDI pour s’acquitter de l’obligation de compensation.

La situation ne peut être améliorée et les objectifs de la politique de compensation atteints sans aborder ces problèmes systémiques. Le ministère de la Défense semble manquer les arbres pour les bois en se concentrant sur l’imposition de pénalités et de mesures menaçantes contre les vendeurs planant sur le point de faire défaut.

