Les pénalités donnent au Deportivo Táchira sa neuvième étoile

12/12/2021 à 06:50 CET

. / Caracas

le Le Deportivo Táchira a battu le Caracas FC ce samedi dans la grande finale du football vénézuélien et a remporté le neuvième championnat de son histoire, après un match qui s’est défini aux tirs au but en ne marquant aucun but dans le temps réglementaire ou les prolongations. L’édition spéciale du classique du football vénézuélien n’a pas eu beaucoup de succès et, après 120 minutes de jeu, la roulette russe des penaltys a donné vie à Táchira, qui en a marqué quatre, pour les deux que Caracas a obtenu. Dans un match particulier, dans lequel le Deportivo Táchira jouait à domicile malgré le duel joué sur le sol de Caracas, les deux équipes ont sauté sur le terrain avec plus de volonté que de capacité à ouvrir les lignes du rival. Les deux équipes ont essayé pendant les 45 premières minutes d’imposer leur force en tant que groupe, au-delà des étincelles individuelles, et, malgré les moments difficiles, aucune d’entre elles n’a été en mesure d’imposer son rythme au rival. Ils sont allés aux vestiaires avec le même résultat avec lequel le jeu a commencé, avec les défenses comme protagonistes et seulement quelques éclairs du Nigérian Samson Akinyoola, qui a mis la défense de Táchira en difficulté, et du Panaméen Freddy Góndola, qui les a fait suer derrière Caracas.

Autour du vestiaire, les équipes ont commencé à trouver des lacunes dans les défenses des rivaux, davantage dues à des erreurs de l’arrière qu’à cause des frappes des attaquants. Des occasions dangereuses ont suivi, mais aucune des équipes n’a eu le talent ou le bon travail pour marquer le premier but, alors que le jeu devenait difficile. Faute de bonnes occasions, les chocs physiques sont devenus les protagonistes jusqu’à ce que, à la 79e minute, le Ghanéen Kwaku Bonsu Osei, de Caracas, soit expulsé pour double jaune après avoir frappé un adversaire au visage d’une manière enfantine.

Même avec un joueur de plus, le tableau des scores n’a pas été ouvert. Aucune des deux équipes n’a été capable de faire de bons jeux, le match a donc été prolongé. Au manque de réussite s’est ajoutée la fatigue pendant les 30 minutes de prolongation, au cours desquelles plusieurs footballeurs semblaient être annulés par la fatigue. Avec des joueurs fusionnés et presque sans idées, les 30 minutes ajoutées ont été un calvaire pour les muscles des footballeurs et pour le moral des supporters.

Aux tirs au but, Richard Celis et Edson Castillo ont marqué les deux premiers tirs pour Caracas, tandis que le gardien de Tachira a sauvé le troisième – tiré par Jorge Echeverría – et Carlos Rivero a touché le bois le quatrième. Du côté des noirs, Lucas Gómez, Maurice Cova, Pablo Camacho et Marlon Fernández ont marqué les quatre penaltys en quatre tentatives.