Les pénalités historiques font la gloire de Villarreal

27/05/2021 à 00:24 CEST

Villarreal a touché le ciel de l’Europe à travers la plus épique des routes. Le nul 1-1 dans les 120 minutes de jeu, grâce aux buts de Gerard Moreno et Cavani, a conduit à une séance de tirs au but absolument historique. Jusqu’à 21 pénalités ont été prises sans aucun échec. Les 11 footballeurs de Villarreal présents sur le terrain ont converti le leur, jouant dans l’abîme. Et il en a été de même pour Manchester United jusqu’à l’arrivée du dernier, David De Gea. Le gardien espagnol restera comme le méchant de la nuit, incapable d’arrêter un penalty, ni de convertir le sien, sauvé par Rulli. La Ligue Europa est allée chez Emery.

VIL

MUN

Villarreal CF

Rulli; Foyth (Mario Gaspar, M.88), Albiol, Pau Torres, Pedraza (Alberto Moreno, M.88); Pino (Alcácer, M.77), Capoué (Raba, M.120), Parejo, Trigueros (Moi Gómez, M.77); Gérard Moreno, Bacca (Coquelin, M.60).

Manchester United

De Géa ; Wan-Bissaka (Mata, M.120), Bailly (Tuanzebe, M.115), Lindelof, Shaw; McTominay (Telles, M.120), Pogba (James, M.116); Greenwood (Fred, M.100), Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.

Buts

1-0 M.29 Gerard Moreno; 1-1 M.55 Cavani. Pénalités: 1-0 Gerard Moreno; 1-1 Kill; 2-1 Raba; 2-2 Telles; 3-2 Alcacer; 3-3 Bruno Fernandes; 4-3 Alberto Moreno; 4-4 Rashford; 5-4 Pair; 5-5 Cavani; 6-5 Moi Gomez; 6-6 Fred; 7-6 Albiol; 7-7 James; 8-7 Coquelin; 8-8 Shaw; 9-8 Mario Gaspar; 9-9 Tuanzebe; 10-9 Pau Torres; 10-10 Lindelof; 11-10 Rulli; 11-10 De Gea.

Arbitre

Clément Turpin (France). TA: Capoué (M.54), Foyth (M.84) / Bailly (M.82).

Stade

Polsat Plus Arena (Gdansk, Pologne). 9 500 spectateurs.

Un prix spectaculaire pour un Villarreal qui a remporté la première finale de son histoire, même si cela n’en avait pas l’air. Les de Unai émeri dominé au départ, étouffant la créativité de Bruno Fernandes, et United n’a trouvé aucune issue. Les «groguets» les avaient à la place, qui punissaient avec des coups de pied arrêtés, le traumatisme récurrent des hommes de Solskjaer. Parejo a servi une faute latérale, et Gérard Moreno Il a battu Shaw et Lindelof pour mettre la pointe de sa botte droite et ouvrir le score. Le prix pour la capacité d’annuler les Red Devils tout au long de la première mi-temps, qui n’ont pas arrêté de s’écraser sur un Albiol imposant en défense. Mais si les 45 premières minutes venaient de Villarreal, Manchester United n’a pas tardé à montrer que la seconde mi-temps serait la leur.

Sans assistance en première mi-temps, Cavani il a atteint le but sans s’y attendre. C’est une autre faute latérale que la défense de Villarreal a effacée, mais sans couvrir le rebond. Je l’ai traqué Rashford sur le devant. Son tir a été arrêté dans une mer de jambes, mais a laissé Rulli vendu au sol. Un cadeau pour vous Cavani ramasser poussera le ballon mort dans le filet. Sixième but de Matador en cinq matchs en Ligue Europa.

Unai Emery a vu ce qui allait arriver. United a trouvé son moment et l’entraîneur espagnol s’est protégé encore plus en éliminant Coquelin. Il ne suffisait pas de contenir McTominay, le moteur hier soir de ceux de Solskjaer qui pressaient de rentrer. Shaw il est devenu un poignard sur la gauche et la ligne médiatique de Villarreal ne pouvait pas réduire les espaces. Cavani a continué à menacer, cette fois avec une tête qui n’a arrêté que le corps de Pau Torres, et Pogba a tenté à la limite de 90 ‘, mais Villarreal a résisté.

United a fini par avoir des comptes justes, en partie parce que Solskjaer n’a fait aucun changement avant la prolongation, montre le manque de confiance de l’entraîneur sur son banc. Emery a égalisé ses forces avec les entrées de Moi Gómez et d’Alcácer, et dès que le crash est entré dans la prolongation, il s’est tempéré. Les Anglais ont complété les cinq changements dans l’addition, pensant peut-être déjà aux sanctions, une conséquence inévitable. Le paradis pour l’un, l’enfer pour l’autre. Les flammes ont finalement avalé De Gea, et le ciel au-dessus de Gdansk est devenu «groguet».