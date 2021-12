Les pénalités sauvent Liverpool

22/12/2021 à 23h25 CET

Même quand le plan ne marche pas Liverpool a toujours Anfield. Les de Klopp ils ont dépassé le Leicester dans la tir au pénalty passer à Demi-finales de la Coupe Carabao. Ils l’ont fait en surmontant deux inconvénients de deux buts, celui qu’un double de Jamie Vardy d’abord et un coup de fouet de Maddison après. Mais l’épopée d’Anfield et l’entrée dans les gros titres ont soulevé Liverpool en seconde période. Minamino a égalé le match en remise et deux arrêts du but Kelleher ils ont décidé lors des tirs au but.

LIV

JE LIS

Liverpool fc

Kelleher ; Bradley (Diogo Jota, M.45), Gómez, Koumetio (Konaté, M.45), Tsimikas (Beck, M.80) ; Henderson (Keita, M.59), Morton (Milner, M.45), Oxlade-Chamberlain ; Williams, Firmino, Minamino.

La ville de Leicester

Schmeichel; Pereira (Albrighton, M.42) ; Soyuncu (Vestergaard, M.60), Ndidi, Thomas ; Soumaré, Tielemas, Dewsbury-Hall (Bertrand, M.60) ; Maddison ; Daka (Ihenacho, M.53), Vardy.

Buts

0-1 M.9 Vardy ; 0-2 M.13 Vardy ; 1-2 M.19 Oxlade-Chamberlain ; 1-3 M.33 Maddison ; 2-3 M.68 Diogo Jota ; 3-3 M.95 Minamino. Pénalités : 0-1 Tielemans ; 1-1 Milner; 1-2 Maddison ; 2-2 Firmino; 2-3 Albrighton ; 3-3 Oxlade-Chamberlain ; 3-3 Thomas ; 4-3 Keïta ; 4-4 Ihéanacho ; 4-4 Minamino; 4-4 Bertrand; 5-4 Diogo Jota.

Arbitre

Andy Madley. TA : Morton (M.10) / Maddison (M.74), Thomas (M.89).

Avant la formidable finale à Liverpool, Klopp était sur le point de s’épuiser avec les rotations. Sorti avec cinq joueurs locaux Liverpool, et trois ont été remplacés à la mi-temps. Le central Koumétio était l’un des plus importants, surtout après Vardy les frappera deux buts dans les 13 premières minutes. Leicester a tout sorti, conscient que dépasser la deuxième unité de Liverpool était possible. Oxlade-Chamberlain différences réduites, mais Maddison l’a fait s’arrêter avec 1-3.

En deuxième mi-temps, ils sont entrés Milner, Konaté et Diogo Jota, et le jeu en était un autre. Les Portugais ont marqué le deuxième des locaux et forcé Schemichel tirer une main prodigieuse pour éviter l’égalité. Avec Leicester acculé, le gardien danois ne pouvait pas faire grand-chose pour arrêter un tir de Minamino dans l’addition. Anfield a explosé, qu’il devait encore considérer comme son gardien de but Kelleher arrêté deux pénalités à Thomas et Bertrand pour éclairer une grande soirée à Liverpool.

Chelsea et Tottenham n’échouent pas non plus

Moins de problèmes ont eu le Chelsea, qui a également donné des minutes à ses joueurs locaux, mais il a réussi à surmonter le Brentford. Tuchel il a gardé ses grandes épées, jusqu’à la dernière ligne droite, où ils ont condamné. UNE Le propre but de Jansson en l’absence de 10 minutes et un penalty transformé par Jorginho ils ont résolu la nuit pour le ‘blues’.

le Tottenham pour sa part, il a surpassé le toujours difficile West Ham, dans un autre derby londonien. Les hommes de Conte sont toujours sur la ligne montante, et ils ont franchi le passage en cinq minutes électriques : ce qu’il a fallu aux deux équipes pour marquer tous les buts. Bergwijn ouvert la boîte au bout d’une demi-heure, Bowen à égalité pour les « marteaux » et Lucas moura il a remis les choses en place à la 35e minute pour s’assurer un ticket pour les demi-finales, où Arsenal l’attend également.