Les pénalités sont sorties cette fois croisées et l’Espagne tombe contre l’Italie

06/07/2021 à 23:52 CEST

Jordi Gil – Londres (Envoyé spécial)

L’Espagne est tombée en demi-finale de l’Euro 2021 aux tirs au but. La Roja a fait suffisamment de mérites pour gagner le match, mais a dû aller en remorque à cause du but de Chiesa, Morata a pu faire match nul, mais l’attaquant controversé ne pouvait pas être le héros car il a lui-même raté le penalty décisif dans le lot qui a mis fin aux illusions.

ITA

ESP

Italie

Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Toloi, 73′), Jorginho, Barella (Locatelli, 85′), Verratti (Pessina, 73′), Chiesa (Bernardeschi, 106′), Immobile (Berardi, 60′) et Insigne (Belotti, 85′)

Espagne

Unai Simón, Azpilicueta (Marcos Llorente, 80′), Eric Garcia (Pau Torres, 108′), Laporte, Jordi Alba, Busquets (Thiago, 105′), Koke (Rodri, 69′), Pedri, Ferran Torres (Morata, 60′), Oyarzabal (Gérard Moreno, 69′) et Olmo

Buts

1-0, Chiesa (59′) ; 1-1, Morata (80′) Penalties (4-2): Unai arrête Locatelli; L’orme tire haut ; 1-0, Belotti ; 1-1, Gérard Moreno ; 2-1, Bonucci ; 2-2, Thiago ; 3-2, Bernardeschi ; Donnarumma arrête Morata ; 4-2, Jorginho

Arbitre

Félix Brych (allemand). TA : Toloi (97′), Bonucci (117′) / Busquets (50′)

Incidents

Wembley, 65 000 spectateurs

Luis Enrique a réservé une surprise et ce fut l’absence du onze de Morata jouera avec Dani Olmo de faux neuf. Oyarzabal est entré pour agir à droite et Ferran Torres l’a fait à gauche. Un trident totalement remodelé chercher des fissures dans la solide défense italienne.

L’Espagne a pris le départ avec un rival qui a cherché ses options avec la vitesse des pointes à l’arrière de l’arrière espagnol. Immobile était toujours au bord du hors-jeu pour profiter de toute erreur d’Eric Garcia et Laporte.

Ferran Torres, sur une bonne diagonale, a eu la première chance avec un tir bas dévié, tandis que l’Italie a rompu avec Emerson sur la gauche, a esquivé Unai et a laissé le ballon à Barella, qui s’est engagé à la lisière de la zone et n’a pas pu tirer sur une porte vide. C’était un avertissement sérieux que l’azzurra avec peu de choses pouvait vraiment faire du mal.

La sélection a mordu pour essayer de jouer constamment dans le champ opposé avec un Dani Olmo qui gênait au centre. De ses bottes est sorti un terrain sec qui Donnarumma a pu sauver et a réessayé avec un coup de fouet cervical élevé. L’Espagne a pu accélérer dans la zone des trois quarts avec un Pedri céleste. Chaque fois que le ballon passait ses pieds, quelque chose était généré et c’est ainsi qu’il s’est combiné avec Alba jusqu’à ce qu’il trouve Oyarzabal au sommet de la zone et épissé aux nuages.

Bâton et renaissance italienne

Le match a été secoué avant la pause et Emerson a pu porter un coup sévère avec un pas non incliné qui s’est écrasé sur le poteau.. Une frayeur avant de reprendre l’air dans le temps additionnel.

L’Italie a vu qu’il devait sortir de la grotte et était beaucoup plus électrique au redémarrage. Immobile a prévenu tôt et le duel est entré dans un donnant-donnant. Busquets en a accompagné un contre Oyarzabal et n’a pas trouvé de but pour très peu et Unai Simón a bien couvert Chiesa. La méta de l’Athétique ne pouvait plus rien faire dans un compteur dans lequel Laporte s’est empressé de retirer, mais le rebond a été laissé à Chiesa qui a envoyé le ballon à l’équipe.

L’idée de faire avancer le match était bien passée pour l’Italie et l’Espagne a dû repartir à la recherche d’un match nul. Morata est entré sur le terrain et ils sont arrivés deux fois de suite. Oyarzabal n’a pas réussi à diriger un ballon franc et Olmo a connecté avec l’extérieur, frôlant le poteau. De l’autre côté, Unai a évité le deuxième but italien.

Espoir avec Morata

Luis Enrique a mis son deuxième neuf, Gerard Moreno et Rodri pour donner de la force au noyau. Quand Luis Enrique prévoyait de mettre fin à deux merveilles physiques comme Marcos Llorente et Adama, vint la griffe espagnole. Mur éblouissant de Dani Olmo avec Morata et le juventin défini avec qualité à égalité avec le joueur gaucher.

Il restait dix minutes et l’Espagne cherchait la victoire, mais le match était en prolongation. Une série de rebonds dans une faute lancée par Olmo pourrait signifier le but espagnol dans un temps supplémentaire au cours duquel le Rouge a continué d’essayer, bien que les forces échouaient et que même l’entrée de Thiago n’ait pas réactivé le jeu.

Face à la Suisse, des pénalités ont été obtenues et cette fois l’issue a été fatale. La fusillade a bien commencé avec Unai Simón arrêtant le penalty de Locatelli, mais Olmo a tiré haut par la suite. Gerard Moreno et Thiago, pour l’Espagne, et Bonucci et Bernardeschi, pour l’Italie, ont marqué, tandis que Donnarumma a arrêté la pénalité maximale de Morata avant que Jorginho, avec paradinha, ne trompe Unai et mettre les Italiens en finale.