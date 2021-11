Les pensées peuvent générer de vraies maladies

11/10/2021 à 08:00 CET

Le cerveau a le pouvoir de déclencher et de contenir des maladies physiques, ont découvert des scientifiques israéliens lors de recherches sur des souris de laboratoire.

Les chercheurs, du Technion-Israel Institute of Technology, ont manipulé les neurones de rongeurs sains, qui ne souffraient d’aucune maladie physique, et ont vu apparaître soudainement une inflammation provoquée par des manipulations cérébrales.

Cela illustre le pouvoir du cerveau de déclencher une maladie physique et montre comment cela se produit, selon les chercheurs, rapporte le Times of Israel.

Les scientifiques pensent que des ajustements dans le comportement des neurones pourraient arrêter l’inflammation dans l’intestin, le côlon et d’autres endroits.

Génétique de pointe

À l’aide d’outils génétiques de pointe, les chercheurs ont induit une inflammation du côlon chez la souris et, à l’aide de techniques de manipulation génétique, ont « capté » le groupes de neurones présents dans le cortex insulaire qui a montré une activité accrue pendant l’inflammation.

Une fois que les souris se sont remises de cette inflammation, les chercheurs ont réactivé ces neurones artificiellement « capturés » qui avaient déclenché l’inflation.

Sans aucun autre stimulus externe, le gonflement est réapparu, exactement dans la même zone où il se trouvait auparavant. « Rappelez-vous & rdquor; l’inflammation a suffi à la réactiver, souligne l’American Technion Society dans un communiqué.

« Cela suggère que le cerveau stocke une sorte de représentation des conditions inflammatoires que subissent les souris et a un moyen de provoquer la même inflammation a posteriori », a expliqué le professeur Asya Rolls, neuroimmunologue qui a dirigé l’étude, au journal israélien.

Maladie psychosomatique

La recherche, dont les résultats sont publiés dans la revue Cell, représente l’une des découvertes les plus cohérentes à ce jour sur la maladie psychosomatique, ainsi que l’un des résultats les plus prometteurs pour son traitement.

L’expérience, qui a impliqué des dizaines de souris, suggère qu’au moins certaines maladies psychosomatiques sont causées par le cerveau, qui « répète » un épisode de maladie qui se reflète physiquement dans le corps.

Il a également démontré l’effet inverse, applicable également aux maladies psychosomatiques : la suppression des neurones qui causent l’inflammation, produit leur réduction immédiate.

Bien qu’il s’agisse d’une étude de base chez la souris, et qu’il existe de multiples défis pour traduire le concept chez l’homme, ces découvertes ouvrent une nouvelle voie thérapeutique pour traiter les affections inflammatoires chroniques telles que la maladie de Crohn, le psoriasis et d’autres affections auto-immunes, en atténuant leur trace. mémoire dans le cerveau, notent les chercheurs.

Applicable aux humains

Ils croient que si le cerveau a le pouvoir de déclencher une inflammation, la suppression de l’activité cérébrale qui la provoque peut également aider à la combattre.

Lorsque la recherche passera des souris aux humains, elle pourrait ouvrir la voie à la compréhension des éléments potentiellement psychosomatiques du syndrome du côlon irritable et de certaines allergies.

Ce traitement permet également de réduire la dépendance aux immunosuppresseurs utilisés pour traiter les maladies psychosomatiques, qui, tout en contribuant à réduire la fonction du système immunitaire, abaissent en même temps les défenses des patients.

« Si nous découvrons que pour une variété de maladies, nous pouvons supprimer l’activité cérébrale qui provoque l’inflammation sans réduire les défenses, ce serait une percée », déclare l’auteur principal de cette recherche.

Larges répercussions

Les résultats ont de larges implications pour comprendre comment l’esprit et le corps humains s’influencent mutuellement, mais ils nous permettent également de mieux comprendre et traiter les maladies qui ont une composante psychosomatique, telles que le syndrome du côlon irritable, et même les maladies auto-immunes et les allergies. .

Les nouvelles découvertes modifient également la vision globale du cerveau, ajoute Quanta Magazine.

La plupart des gens ont tendance à penser : « nous sommes si intelligents que nous décidons quoi faire », puis nous obligeons notre corps à le faire.

Mais ce n’est pas ainsi que fonctionne le système nerveux, souligne le magazine : le cerveau reçoit et synthétise des informations sur les changements dans le corps (une infection, de la fièvre) et donne une réponse, qui peut à la fois déclencher une maladie et la supprimer.

Les travaux montrent donc que le cerveau est indissociable du système immunitaire. « D’une manière ou d’une autre, il existe des pensées qui initient de véritables processus physiologiques », conclut Quanta.

Référence

Image du haut : Gerd Altmann sur Pixabay