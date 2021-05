Les pénuries de gaz persistent alors que les services de Colonial Pipeline reprennent ⋆ .

Les acheteurs paniqués dans le sud-est des États-Unis ont continué à épuiser les réserves de gaz de la région plus d’une semaine après la fermeture du pipeline Colonial et plusieurs jours après la reprise des services de pipeline.

Colonial a déclaré avoir redémarré les services de pipeline jeudi après avoir fermé le vendredi précédent en raison d’une cyberattaque. La fermeture a déclenché une accumulation de gaz paniquée dans plusieurs États alors que les consommateurs craignaient une pénurie de gaz imminente.

La crise des consommateurs a persisté pendant le week-end alors même que le gaz recommençait à circuler dans le réseau de Colonial. Le site Web Gas Buddy a affirmé samedi matin que la Caroline du Nord était sans carburant dans 68% de ses stations-service.

La Caroline du Sud était répertoriée avec 49% des stations sans essence; La Géorgie a affiché 46% des stations-service.

Washington, DC, quant à lui, comptait 81% des stations-service répertoriées comme sans carburant.

Beaucoup de ces chiffres étaient en baisse par rapport aux sommets précédents; La Caroline du Nord, par exemple, a culminé à 72% d’interruptions plus tôt dans la semaine.

Plus tôt dans la semaine, Colonial avait déclaré que ses services avaient complètement repris et que la livraison de gaz avait «commencé vers tous les marchés que nous desservons», à travers le sud-est jusqu’au New Jersey.

