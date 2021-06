Les pénuries de main-d’œuvre frappent les parcs à thème, les restaurants et les piscines .

Un stockage estival de main-d’œuvre frappe les parcs à thème, les restaurants et les piscines communautaires, et rien n’indique que le Congrès dirigé par les démocrates envisage d’y remédier par une législation.

Les propriétaires de restaurants en particulier ont attribué la pénurie de main-d’œuvre dans leur industrie à l’amélioration des prestations de chômage que la loi américaine sur le plan de sauvetage du président Biden de 1,9 billion de dollars a prolongée jusqu’en septembre.

Le Congrès a adopté le projet de loi de relance massif en mars, qui comprenait une allocation hebdomadaire de chômage pandémique améliorée de 300 $ en plus des prestations de l’État. Les démocrates ont utilisé la réconciliation budgétaire pour adopter le projet de loi sans vote des républicains.

En l’absence d’action du Congrès, les gouverneurs d’au moins 25 États ont volontairement décidé de mettre fin au programme fédéral d’allocations de chômage en raison du stockage de la main-d’œuvre dans leurs États.

Seuls deux des États mettant fin à la participation au programme, le Massachusetts et le Vermont, ont des gouverneurs démocrates, selon un rapport de CNBC. Vendredi, les allocations de chômage fédérales hebdomadaires en cas de pandémie restaient dans les 25 autres États américains.

En Virginie, le parc à thème Kings Dominion a signalé qu’il n’avait pas assez de travailleurs pour l’été, malgré l’augmentation de son salaire de départ pour les employés du parc à 13 $ l’heure. Kings Dominion et Busch Gardens réduisent les heures d’ouverture des parcs pour les clients en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

À Orlando, en Floride, Universal a augmenté son salaire de départ à 15 $ l’heure pour les nouveaux travailleurs afin de combler les postes vacants avant la saison estivale.

Les piscines communautaires et les associations de propriétaires à travers le pays ont du mal à trouver des sauveteurs pour l’été.

À Chicago et en Californie, la pénurie de sauveteurs est attribuée à un mélange d’avantages sociaux améliorés offerts pendant la pandémie ainsi qu’à une diminution du nombre d’étudiants étrangers.

Le programme permettant à ces étudiants de travailler aux États-Unis pendant les étés a été suspendu pendant la pandémie et vient de redémarrer en avril.

La pénurie de main-d’œuvre a été un problème dans l’industrie de la restauration tout au long de la pandémie. Mais le problème est devenu plus grave pour les restaurants alors que les États et les localités assouplissent les restrictions COVID-19. Certains restaurants ferment quelques jours par semaine en raison d’un manque d’aide. D’autres offrent des primes à la signature pour attirer des travailleurs pour combler les postes vacants.

Le sénateur de l’Ohio, Rob Portman, est l’un des sénateurs du GOP appelant l’administration Biden à mettre fin aux allocations de chômage fédérales supplémentaires.

«Vous avez des personnes sur l’assurance-chômage qui reçoivent les 300 $ supplémentaires en plus des prestations de l’État – en Ohio, la moyenne est de 360 ​​$ plus 300 $, donc 660 $ par semaine – plus les premiers 10 000 $ ne sont pas imposés. Donc, si vous êtes chauffeur de camion et gagnez 40 000 $ par année, vous êtes imposé, mais si vous touchez de l’assurance-chômage, vos premiers 10 000 $ d’assurance-chômage ne sont pas imposés. En quoi est-ce juste ? » Portman a déclaré en mai.

« Eh bien, cela crée une dissuasion supplémentaire à aller travailler. Donc je ne dis pas que c’est la seule raison pour laquelle les gens ne retournent pas au travail, mais si vous parlez aux gens des petites entreprises de votre état, vous découvrirez que c’est l’une des principales raisons.

Le mois dernier, Biden a déclaré que son administration travaillerait avec les États pour retirer les allocations de chômage aux bénéficiaires qui refusent les offres d’emploi.

“Je m’attends à ce que, à mesure que notre économie revienne, ces entreprises offriront des salaires équitables et des environnements de travail sûrs, et si elles le font, elles trouveront beaucoup de travailleurs”, a déclaré Biden.